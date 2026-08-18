Kicillof apuntó contra Milei y advirtió por el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el financiamiento de la ciencia y la tecnología durante la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), realizada este martes en Vicente López.

En ese marco, Kicillof sostuvo que "el Gobierno nacional está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología" y advirtió sobre la pérdida de capacidades desarrolladas durante los últimos años y la fuga de investigadores.

"Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina", afirmó el mandatario provincial.

El gobernador encabezó la presentación junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y al presidente del COPEC e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Durante la jornada, destacó la importancia de la economía del conocimiento dentro de la estructura productiva bonaerense y aseguró que, pese al contexto económico, el sector continúa generando inversiones y empleo de calidad.

"Apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores", señaló Kicillof.

El COPEC fue creado como un ámbito de articulación entre el Estado provincial y los distintos actores vinculados a la economía del conocimiento. Según explicó la Provincia, el objetivo es diseñar una agenda estratégica de políticas públicas que fortalezca la innovación, el desarrollo productivo y el empleo.

Del nuevo espacio participan más de 500 representantes de organismos científicos y tecnológicos, empresas, universidades, cámaras y asociaciones empresariales, sindicatos y municipios bonaerenses.

Costa destacó que el Consejo permitirá reunir a los distintos sectores para "pensar, implementar e impulsar" políticas destinadas al desarrollo de la economía del conocimiento. También señaló que el espacio busca generar consensos frente a los desafíos planteados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

La Provincia considera a la economía del conocimiento como una de las principales oportunidades de desarrollo económico y productivo. El sector incluye actividades como biotecnología, nanotecnología, ingeniería genética, software, servicios informáticos, industria aeroespacial y satelital, inteligencia artificial y robótica, entre otras.

Durante el encuentro, Sujarchuk sostuvo que el COPEC representa "una gran novedad en un país donde falta diálogo" y destacó la decisión de reunir en una misma mesa a grandes empresas, pymes, universidades, científicos, municipios y especialistas.

"Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento", afirmó el intendente de Escobar.

En el cierre de la actividad, Kicillof volvió a remarcar el rol del Estado en el desarrollo tecnológico y productivo. "El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo", sostuvo, y planteó que los países que lideran la revolución tecnológica cuentan con políticas estatales destinadas a acompañar la inversión y la investigación.

En esa línea, el gobernador concluyó: "El único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía", y cuestionó que la Argentina pueda alcanzar un lugar protagónico en la economía global si "destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico".