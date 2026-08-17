Las Leonas vencieron a Alemania y quedaron a un paso de avanzar en el Mundial

Las Leonas consiguieron un triunfo clave en el Mundial de hockey sobre césped al vencer 3-2 a Alemania por la segunda fecha del Grupo B y quedaron a un paso de avanzar a la siguiente instancia. Agustina Gorzelany fue la figura del encuentro con dos goles, incluido el que definió el partido cuando faltaban cinco minutos.

Después del empate 1-1 frente a Estados Unidos en el debut, Argentina sumó su primera victoria y se acomodó en la parte alta del grupo. El seleccionado nacional cerrará esta etapa el miércoles 19 de agosto, desde las 6 de la Argentina, frente a Escocia, en un encuentro que podrá verse por ESPN y Disney+.

El equipo argentino abrió rápidamente el marcador por intermedio de Eugenia Trinchinetti, quien aprovechó un rebote generado luego de un córner corto y convirtió el 1-0.

Al comienzo del cuarto período, Gorzelany estiró la diferencia mediante un penal y puso el encuentro 2-0. Sin embargo, Alemania reaccionó, pasó a controlar el juego y consiguió igualar el marcador con dos tantos consecutivos.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, Gorzelany volvió a aparecer a cinco minutos del final. La argentina ejecutó un potente remate tras un córner corto y estableció el 3-2 definitivo.

Con cuatro puntos obtenidos en sus primeras dos presentaciones, Las Leonas afrontarán ante Escocia el último compromiso de la fase de grupos, con la posibilidad de asegurar su lugar en la próxima instancia del Mundial.

El torneo, que se disputa en Bélgica y Países Bajos, comenzó el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el 29. La final se jugará en el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde se definirá al seleccionado campeón.