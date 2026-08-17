Guerra entre Rusia y Ucrania: al menos 19 muertos en una nueva ola de ataques con drones y misiles

Al menos 19 personas murieron este domingo en Rusia y Ucrania durante una nueva serie de ataques cruzados con drones y misiles, en medio de una intensificación de las operaciones de largo alcance de ambos países. Las ofensivas alcanzaron zonas residenciales e instalaciones industriales, además de otros puntos alejados de la línea del frente.

En territorio ruso, las autoridades informaron víctimas por ataques con drones ucranianos en diferentes regiones y aseguraron haber interceptado 822 dispositivos durante la noche. Al mismo tiempo, Rusia lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra Ucrania, con ataques que dejaron muertos y heridos en distintas ciudades.

Una de las zonas rusas más afectadas fue Rostov, en el sur del país, donde cinco personas murieron en un área residencial, según informó el gobernador regional, Yuri Slusar. También se reportaron víctimas en las regiones de Bélgorod y Moscú, además de territorios ucranianos ocupados por fuerzas rusas.

El gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov, calificó la ofensiva como “uno de los más masivos con drones en la memoria reciente”. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus fuerzas consiguieron interceptar 822 drones en distintas regiones.

Los ataques también provocaron daños materiales. Cerca de Moscú, un depósito de la empresa de comercio electrónico Wildberries fue alcanzado y se incendió, de acuerdo con las autoridades rusas.

Ucrania reivindicó algunos de los ataques dirigidos contra infraestructura rusa. Las afirmaciones realizadas por ambos países sobre la magnitud de las ofensivas y las intercepciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Ataques rusos sobre ciudades ucranianas

En paralelo, Rusia lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra diferentes puntos de Ucrania. Uno de los principales ataques se produjo en Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski.

Allí, dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas durante un ataque contra la planta siderúrgica ArcelorMittal, uno de los principales establecimientos productores de acero de Ucrania.

La empresa informó que los bombardeos dañaron instalaciones clave para la producción y obligaron a detener parcialmente las operaciones. Además, otro ataque registrado en la misma ciudad dejó una nueva víctima fatal.

También se reportaron muertos como consecuencia de los bombardeos en Zaporiyia, Sumi y Donetsk.

En Kiev, en tanto, un ataque provocó un incendio en el tradicional mercado de libros de Pochaina, conocido por sus puestos de ejemplares antiguos y de colección.

Tras los ataques, Zelenski volvió a denunciar que las fuerzas rusas tienen como objetivo infraestructura civil y reclamó a los países aliados nuevos sistemas de defensa aérea.

Una semana marcada por los ataques de largo alcance

El intercambio de este domingo se produjo en un escenario de creciente utilización de drones y otras armas de largo alcance, que permiten a ambos países atacar objetivos situados a gran distancia del frente de combate.

Según cifras difundidas por Zelenski, durante la última semana Rusia lanzó sobre territorio ucraniano más de 1.550 drones, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles.

La escalada tuvo además repercusiones fuera de los dos países directamente involucrados en la guerra. Un avión de combate F-18 español de la OTAN derribó este domingo un dron que ingresó al espacio aéreo de Rumania, en un episodio que quedó bajo investigación de las autoridades.

De esta manera, los nuevos ataques cruzados dejaron al menos 19 muertos y volvieron a elevar la tensión, en un conflicto caracterizado por el creciente uso de ofensivas aéreas contra objetivos ubicados lejos de la línea de combate.