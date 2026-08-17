Fin de semana largo: viajaron más de un millón de turistas, pero gastaron menos y acortaron sus estadías

Más de un millón de turistas recorrieron distintos destinos del país durante el fin de semana largo por el aniversario de la muerte del general José de San Martín, generando un movimiento económico de $245.907 millones. Sin embargo, pese al importante flujo de viajeros, el gasto cayó en términos reales y las estadías fueron más cortas que en 2023, la última vez que el 17 de agosto formó parte de un fin de semana largo.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.074.171 personas, con un gasto promedio diario de $114.464 por visitante. La entidad resumió el comportamiento de estos días con una tendencia marcada: “viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales”.

El impacto económico directo en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional alcanzó los $245.907 millones. No obstante, una vez descontado el efecto de la inflación, el gasto total resultó 6,3% inferior al registrado durante el mismo fin de semana largo de 2023.

También se redujo el tiempo que los turistas permanecieron en los destinos. La estadía promedio fue de dos días, un 13% menos que los 2,3 días registrados en 2023.

Por su parte, el gasto promedio diario de $114.464 por turista representó una caída real del 13,2% frente al antecedente de hace tres años.

Según CAME, el comportamiento estuvo caracterizado por “viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo”. Las reservas comenzaron con niveles moderados y crecieron sobre la fecha, principalmente por el turismo de cercanía y los excursionistas.

Diferencias importantes entre los destinos

Los niveles de ocupación mostraron fuertes diferencias dependiendo de cada punto turístico. Bariloche y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda alcanzaron el 100% de ocupación, impulsados por la temporada de nieve y diferentes eventos.

En cambio, destinos tradicionales de la Costa Atlántica bonaerense, como Mar del Plata y Pinamar, registraron niveles de entre 45% y 47%.

De acuerdo con el relevamiento, los destinos que combinaron atractivos turísticos con eventos culturales, deportivos o propuestas relacionadas con la nieve consiguieron los mejores resultados.

En la provincia de Buenos Aires también se destacó Tandil, con un 90% de ocupación, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió a más de 100.000 visitantes y alcanzó un 66%.

Otros niveles elevados se registraron en Jujuy, con 83%; Formosa, con 80%; y distintos destinos de Entre Ríos, donde Villa Elisa llegó al 86% de ocupación gracias principalmente al turismo termal.

Santa Fe promedió un 64% de ocupación

En Santa Fe, la ocupación turística promedio alcanzó el 64% durante el fin de semana largo, según los datos incluidos en el informe de CAME. Dentro de la provincia se destacaron los hoteles de alta categoría de la ciudad de Santa Fe, que registraron picos de ocupación del 95%.

Más de 11 millones de turistas durante los fines de semana largos de 2026

El informe también realizó un balance de los siete fines de semana largos transcurridos durante 2026. En conjunto, esos períodos movilizaron a 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días.

El gasto diario promedio durante esos fines de semana se ubicó en $110.300 por persona, mientras que el impacto económico acumulado alcanzó los $3,08 billones.

En ese escenario, el fin de semana por San Martín representó el 9,3% del total de turistas que viajaron durante los fines de semana largos en lo que va del año.