En medio de la caída nacional, una sola provincia registró creación de empresas

Neuquén fue la única jurisdicción del país que registró un aumento en la cantidad de empresas empleadoras privadas durante el último año, en un escenario marcado por una caída generalizada a nivel nacional. En mayo de 2026, la provincia mostró un crecimiento interanual del 0,1%, equivalente a la incorporación de 13 empresas, con Vaca Muerta como principal motor de la actividad.

El contraste con el resto del país es significativo: en mayo se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado, un 3,3% menos que en el mismo mes de 2025. En términos absolutos, esto representa 16.422 empresas menos en apenas un año, mientras que las restantes 23 jurisdicciones registraron retrocesos.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, sobre la base de cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El relevamiento señala además que mayo marcó el 27° mes consecutivo con una caída interanual en la cantidad de empresas empleadoras privadas. Según el documento, la baja del 3,3% registrada en esta oportunidad fue la más pronunciada de toda esa serie.

Las caídas tuvieron distinta intensidad según cada distrito. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el retroceso fue inferior al 2%, La Rioja presentó la mayor contracción porcentual, con una baja del 16,1% en su cantidad de empresas.

Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe concentraron las mayores pérdidas

Al analizar la cantidad de empresas que dejaron de estar activas, las jurisdicciones con mayor peso económico fueron también las que concentraron buena parte de la caída.

La provincia de Buenos Aires encabezó la pérdida en términos absolutos, con 4.786 empresas menos y una caída del 2,9% interanual. Le siguieron Córdoba, con 2.664 firmas menos; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.704; y Santa Fe, con una pérdida de 1.509 empresas.

En conjunto, estos cuatro distritos concentran el 78% de las empresas del país, por lo que su evolución tiene una incidencia significativa sobre el resultado nacional.

La industria manufacturera, el sector más afectado

El retroceso también alcanzó a los principales sectores de actividad económica. La industria manufacturera registró la mayor caída interanual, con una disminución del 5,5% en la cantidad de empresas empleadoras.

En segundo lugar apareció el comercio, con una baja del 4,4%, mientras que el sector agropecuario retrocedió un 2,6% y la construcción registró una disminución del 2,3%.

Más de 30.000 empresas menos desde noviembre de 2023

El informe también amplió el análisis al período comprendido entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. En ese lapso, la cantidad de empresas empleadoras privadas del país acumuló una caída del 6%, equivalente a 30.385 firmas menos.

Nuevamente, Neuquén aparece como la excepción. Durante ese mismo período, la provincia acumuló un crecimiento del 1,7% y sumó 148 empresas, en un desempeño asociado al impulso de la actividad vinculada con Vaca Muerta.

De esta manera, los datos correspondientes a mayo muestran una caída extendida en la cantidad de empresas empleadoras privadas en Argentina, con retrocesos en 23 de las 24 jurisdicciones y Neuquén como la única excepción.