Se termina la espera: Colapinto regresa a la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto volverá a subirse este fin de semana a su Alpine para disputar el Gran Premio de Países Bajos, luego de casi un mes sin actividad en la Fórmula 1. El argentino afrontará una nueva fecha de la temporada en el Circuito de Zandvoort, donde la actividad comenzará el viernes 21 de agosto con las primeras prácticas libres.

La carrera se disputará el domingo 23 desde las 10 de la mañana, mientras que la clasificación tendrá lugar el sábado a las 11. Antes, los pilotos contarán con las tres sesiones de entrenamientos para trabajar en la puesta a punto de sus monoplazas en un circuito que tiene 14 curvas y una extensión de 3,307 kilómetros.

La actividad comenzará el viernes a las 7:30 con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión está programada para las 11:30.

El sábado será el turno de la tercera y última práctica libre, desde las 7, y cuatro horas más tarde, a las 11, se llevará a cabo la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera.

Finalmente, el Gran Premio de Países Bajos se correrá el domingo desde las 10, siempre que las condiciones climáticas permitan respetar el cronograma previsto.

Colapinto llega con 19 puntos

De acuerdo con la información difundida en la previa de la competencia, Colapinto llega a Zandvoort con 19 puntos acumulados durante la temporada, después de destacarse en diferentes carreras.

En cuanto a la lucha por el campeonato, Andrea Kimi Antonelli lidera con 219 puntos. El piloto de Mercedes, de 19 años, suma seis victorias y busca convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

El británico Lewis Hamilton aparece como escolta, a 50 puntos del líder, mientras que los cinco primeros lugares se completan con George Russell, con 160; Charles Leclerc, con 138; y Lando Norris, con 128.

Días y horarios del GP de Países Bajos



Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 7:30

Práctica libre 2: 11:30

Sábado 22 de agosto

Práctica libre 3: 7:00

Clasificación: 11:00

Domingo 23 de agosto