Duhalde criticó a Milei, dijo que “al peronismo lo ve mal” y respaldó a Kicillof para 2027

El expresidente Eduardo Duhalde cuestionó la gestión de Javier Milei, aseguró que “al peronismo lo ve mal” y respaldó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como posible candidato para las elecciones de 2027. Además, confirmó que trabaja en la conformación del Movimiento Productivo Argentino como partido político, con participación de sectores de origen radical y justicialista.

Al analizar la situación del Gobierno nacional, Duhalde cuestionó particularmente el estilo confrontativo del Presidente y sostuvo que espera un cambio en su forma de ejercer el poder. “Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor”, afirmó.

El exmandatario definió a la administración libertaria como “un gobierno de pelea” y consideró que Milei está “equivocado en su manera de manejarse”. De todos modos, aclaró que su planteo no apunta a una salida anticipada del jefe de Estado.

No es la primera vez que Duhalde formula cuestionamientos de ese tenor. En mayo pasado había expresado fuertes críticas hacia la personalidad y las condiciones de Milei para ejercer la Presidencia. “El Presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando”, había señalado entonces durante una entrevista radial.

“Al peronismo lo veo mal”

Consultado sobre la situación de su propio espacio político, Duhalde tampoco mostró una mirada optimista sobre el presente del peronismo. “Lo veo mal”, respondió.

Sin embargo, amplió ese diagnóstico al conjunto del sistema partidario. “Veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal”, sostuvo.

En ese escenario, el expresidente reveló que se encuentra trabajando en la construcción de una alternativa política. “Creo que hay que armar una cosa distinta y la estamos armando”, afirmó.

Según explicó, se trata del Movimiento Productivo Argentino, al que buscan constituir como partido político “con los instrumentos radicales y justicialistas”.

Duhalde indicó que el objetivo del nuevo espacio es competir en los niveles nacional, provincial y municipal y señaló como una de sus prioridades la elaboración de un programa destinado a “terminar con la corrupción estructural”.

Descartó ser candidato y respaldó a Kicillof

Pese a involucrarse nuevamente en el armado político de cara a las próximas elecciones, Duhalde descartó ser candidato en 2027 y atribuyó esa decisión a su edad.

“No, no. Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar”, manifestó.

Al ser consultado sobre los dirigentes que podrían competir en las próximas elecciones presidenciales, el exmandatario respaldó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien destacó por su honestidad.

“Kicillof me parece un hombre honesto”, afirmó Duhalde, y agregó que, a su entender, el Gobierno nacional “lo tiene cortito”.

Finalmente, ratificó su valoración sobre una eventual postulación del gobernador bonaerense de cara a 2027: “Me gusta como candidato, me gusta el candidato”, concluyó.