En el homenaje a San Martín, Milei defendió el rumbo de su Gobierno: “Vamos a dar la batalla por la libertad”

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto en conmemoración de la muerte del general José de San Martín y aprovechó su discurso para defender el rumbo de su Gobierno. Tras reivindicar el legado del Libertador, aseguró que su gestión seguirá adelante con su programa y afirmó: “Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo”.

Durante la ceremonia realizada en Plaza San Martín, donde previamente colocó una ofrenda floral a los pies del monumento al Padre de la Patria, Milei sostuvo que “no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce” y llamó a mantener “la libertad como mandato” y a “seguir el camino de nuestro padre fundador”.

Al recordar la figura de San Martín, el mandatario destacó su participación en la lucha por la independencia y afirmó que “fue quien nos liberó del yugo español”. También recordó una de las frases atribuidas al prócer: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”.

Milei destacó además la “gesta, esfuerzo y sacrificio” de San Martín y sostuvo que su grandeza quedó demostrada al “haber tomado las armas y liberar a medio continente”.

A partir de esa reivindicación histórica, el Presidente trasladó su discurso a la actualidad y realizó cuestionamientos dirigidos, de manera implícita, a sectores opositores.

“Quienes quieren someternos comienzan por atacar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros valores”, manifestó. Y agregó: “Nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado, y que el robo está justificado”.

La defensa del rumbo del Gobierno

En otro tramo de su intervención, Milei relacionó la defensa de la libertad con el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. “Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos”, señaló.

En ese sentido, consideró que “un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias” y agregó que quienes eligen el camino del mal “deben ser sometidos por la fuerza”.

El Presidente sostuvo además que “la gesta sanmartiniana es una fuente permanente de inspiración” para su Gabinete y vinculó esa referencia con los objetivos de su administración.

Según expresó, la misión de su Gobierno es “ir más allá de lo que todos creían posible y revivir la llama de la libertad de nuestra Nación”.

Fue entonces cuando pronunció una de las definiciones centrales de su discurso: “Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad”.

Milei sostuvo que su Gobierno está comprometido con esos principios “aun cuando todo el mundo se oponga a ellos” y aseguró que todavía quedan objetivos por alcanzar. “Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”, afirmó.

“No tenemos un pasado al que regresar”

Hacia el cierre, el mandatario volvió a defender el rumbo de su administración y cuestionó el modelo que, según su interpretación, gobernó anteriormente el país. Afirmó que ese esquema “empobreció” a gran parte de la sociedad, mientras que “una mínima minoría se benefició enormemente”.

“Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos”, expresó.

En esa línea, aseguró que “cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante” y reiteró: “No tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos a dónde nos conduce”.

Finalmente, Milei llamó a “preservar en todos los frentes el mayor legado del general San Martín”, al que definió como “una patria libre y un pueblo creciente”.

“No hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser”, concluyó el Presidente, antes de cerrar su discurso con una reivindicación de San Martín, de la Argentina y de la libertad.