A casi una semana del terremoto, Colombia busca a 143 desaparecidos entre los escombros

A casi una semana del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de 143 personas que continúan desaparecidas, mientras disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los edificios y viviendas destruidos.

El balance oficial ascendió a 289 muertos y 4.187 heridos, según las autoridades, que mantienen desplegado un operativo de emergencia en las zonas más afectadas. El sismo ocurrió el lunes y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aunque también provocó graves daños en ciudades como Cali y Pereira.

El Gobierno declaró el desastre nacional y mantiene un puesto de mando unificado para coordinar las tareas de asistencia, rescate y reconstrucción. Desde la Base Naval de Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad continúa siendo encontrar a quienes permanecen desaparecidos.

"La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas", afirmó el mandatario durante una recorrida por las zonas afectadas.

Los trabajos se desarrollan mientras se reduce la denominada ventana de esperanza para hallar personas con vida bajo los escombros. Los equipos de rescate continúan removiendo estructuras colapsadas y utilizando maquinaria y tecnología especializada para intentar detectar posibles sobrevivientes.

Entre los grupos internacionales que participan del operativo se encuentra un equipo de rescate de Israel, junto con contingentes enviados por Estados Unidos y Ecuador. En Cali, los rescatistas israelíes recuperaron cuatro cuerpos entre los restos de un edificio que se derrumbó durante el terremoto.

La magnitud de la destrucción convirtió las tareas de búsqueda en una operación especialmente compleja. Según el último informe oficial, unas 186.000 personas resultaron afectadas, mientras que 26.945 viviendas quedaron destruidas y otras 127.557 sufrieron daños. Además, 66 edificios colapsaron.

Cali y Pereira aparecen entre las ciudades más golpeadas por el movimiento sísmico. A los daños provocados por el terremoto se sumaron réplicas que dificultaron las tareas de rescate y obligaron a extremar las medidas de seguridad para los equipos que trabajan entre las estructuras dañadas.

La emergencia también tuvo un fuerte impacto sobre el sistema educativo. Un total de 2.838 establecimientos sufrieron daños, por lo que el Gobierno anunció que las clases continuarán de manera virtual mientras se evalúa cuándo será posible retomar la actividad presencial.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen el despliegue en las zonas más afectadas con el objetivo de localizar a las 143 personas desaparecidas y completar el relevamiento de los daños provocados por uno de los terremotos más destructivos registrados recientemente en el país.