Un incendio provocó un apagón que dejó sin luz a casi toda La Plata

Un incendio registrado durante la madrugada en la Subestación Tolosa provocó un importante corte de energía que dejó a oscuras a amplios sectores de La Plata y localidades cercanas. El siniestro obligó a desplegar un operativo de emergencia con bomberos, Defensa Civil y personal técnico de la empresa EDELAP.

Según informó la distribuidora, el fuego se inició alrededor de las 2.30 en una instalación ubicada dentro de la Subestación Tolosa, sobre calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. Las causas que originaron el incendio todavía son investigadas.

Varias dotaciones de Bomberos y agentes de Defensa Civil trabajaron en el lugar para controlar las llamas. El incendio fue finalmente controlado, mientras los equipos especializados comenzaron a evaluar los daños provocados en la infraestructura eléctrica.

Como medida preventiva, se evacuó a vecinos de inmuebles cercanos a la instalación afectada durante el desarrollo de las tareas de extinción y evaluación.

El incendio provocó una interrupción significativa del suministro eléctrico en distintos puntos de la ciudad. Los cortes alcanzaron sectores del casco urbano y barrios como Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La falta de energía también generó complicaciones en la circulación, debido a la salida de funcionamiento de numerosos semáforos, y afectó la actividad comercial, hogares y oficinas. Durante varias horas, amplios sectores de La Plata permanecieron completamente a oscuras.

Ante la magnitud del corte, EDELAP puso en marcha un esquema especial de contingencia para restituir progresivamente el servicio, con prioridad para hospitales, centros de salud y otros servicios esenciales.

La empresa informó que desplegó cuadrillas especializadas y grupos electrógenos para asistir a los sectores más comprometidos, mientras se realizan maniobras de reconfiguración de la red y avanzan las reparaciones.

EDELAP aseguró que mantiene activo un operativo con todos sus recursos técnicos y que las tareas continuarán de manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro. La reposición será gradual, en función de la evaluación de los daños y de las posibilidades de redistribuir la energía disponible.

Mientras tanto, las causas del incendio permanecen bajo investigación y miles de usuarios continúan afectados por el corte. La distribuidora indicó que brindará actualizaciones sobre el avance de los trabajos a través de sus canales oficiales.