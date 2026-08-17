El Chino Maidana fue incluido en el Salón de la Fama de Boxeo de Nevada

El boxeo argentino vivió un fin de semana histórico en Las Vegas: Marcos “Chino” Maidana fue incorporado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, uno de los reconocimientos más importantes de este deporte en Estados Unidos. El expúgil nacido en Margarita, Santa Fe, ingresó al selecto grupo durante la 14ª Gala Anual del recinto, realizada en el hotel y casino The Orleans.

La ceremonia reunió a los integrantes de la clase 2026, entre los que también se encuentran el kazajo Gennady Golovkin, el estadounidense Raúl Márquez, Gerry Cooney y Richard Slone. La distinción fue celebrada por Chino Maidana Promociones, la empresa del santafesino, que definió el acontecimiento como “un día histórico para el boxeo argentino”.

Maidana nació el 17 de julio de 1983 en Margarita y desarrolló una carrera profesional entre 2004 y 2014. Disputó 40 peleas, con 35 victorias, 31 de ellas por nocaut, y apenas cinco derrotas, todas por decisión. Su estilo agresivo y su poderosa pegada lo convirtieron en uno de los boxeadores más reconocidos de las categorías superligero y wélter.

El gran salto de su carrera llegó en diciembre de 2013, cuando derrotó por decisión unánime a Adrien Broner y conquistó el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ese triunfo lo llevó a protagonizar dos de las peleas más importantes de su trayectoria y de los últimos años del boxeo mundial.

En 2014, Maidana enfrentó dos veces a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas. La primera pelea se disputó en mayo y terminó con victoria del estadounidense por decisión mayoritaria, aunque el argentino consiguió poner en aprietos al entonces invicto campeón con un planteo agresivo y constante. En septiembre llegó la revancha, nuevamente con triunfo de Mayweather por decisión unánime.

Ambos combates tuvieron una enorme repercusión comercial y superaron en conjunto las 1,8 millones de compras de pay-per-view. Para Maidana, fueron las dos últimas grandes presentaciones de una carrera que había alcanzado el máximo nivel internacional.

El santafesino anunció su retiro del boxeo profesional en agosto de 2016, cuando tenía 33 años. Desde entonces, mantuvo su vínculo con el deporte a través de Chino Maidana Promociones, una empresa que creó para impulsar boxeadores argentinos y organizar eventos tanto profesionales como amateurs.

La gala de este sábado fue el punto culminante de un fin de semana de actividades en Las Vegas. El viernes, los homenajeados participaron de un encuentro con aficionados en The Orleans, donde firmaron autógrafos y se tomaron fotografías. También se realizó un torneo de boxeo amateur patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con la presencia de su presidente, Mauricio Sulaimán.

Con su incorporación al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, Maidana suma ahora otro reconocimiento a una trayectoria que tuvo como escenario principal a Las Vegas, la ciudad donde protagonizó sus combates más recordados y donde este sábado volvió a ser protagonista, esta vez para entrar definitivamente en la historia del boxeo.