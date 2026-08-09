Colón le ganó a San Telmo y arrancó con el pie derecho el ciclo de Delfino

Colón volvió al triunfo este domingo al vencer 1 a 0 a San Telmo en el Brigadier López, en el comienzo del segundo ciclo de Iván Delfino como entrenador. Ignacio Lago marcó de penal, a los 33 minutos del segundo tiempo, el único gol de un partido que el Sabalero mereció ganar por lo hecho durante los 90 minutos, pero que quedó inevitablemente atravesado por una polémica determinante: la infracción sancionada por Juan Cruz Robledo no existió.

El triunfo era sumamente necesario para un Colón que venía de una serie de resultados adversos y que necesitaba reaccionar para no perder terreno en la Zona A de la Primera Nacional. El equipo rojinegro fue el que más buscó, tuvo las situaciones más claras y terminó justificando desde el juego los tres puntos, aunque necesitó de un grave error arbitral para romper el cero. Con la victoria, además, Delfino comenzó con el pie derecho su regreso al banco sabalero y Colón se mantiene tercero con 39 puntos, detrás de Ferro y Deportivo Morón, que también ganaron.

Desde el comienzo quedó claro que Colón asumiría el protagonismo. A los 10 minutos apareció el primer aviso de Lago, quien encaró desde la derecha hacia el medio y sacó un remate que se fue desviado. San Telmo respondió poco después con un disparo lejano de Roncaglia que Budiño controló sin inconvenientes.

Con el correr de los minutos, el Sabalero comenzó a encontrar espacios y a acercarse con mayor peligro. A los 23, Marcioni envió un centro, Roncaglia falló en el despeje y la pelota le quedó a Garate, aunque el delantero no consiguió darle la potencia necesaria a su remate.

Cuatro minutos después llegaron dos nuevas oportunidades. Primero, un envío largo encontró solo a Leandro Allende, cuyo cabezazo terminó en las manos de Enrico. Inmediatamente después apareció otra vez Lago, el futbolista más desequilibrante de Colón, para ingresar al área y sacar un fuerte remate que pasó apenas por encima del travesaño.

San Telmo tuvo una de sus mejores aproximaciones a los 29 minutos, cuando Molina recibió en la puerta del área, se perfiló y remató abajo, cerca del palo izquierdo de Budiño. Sin embargo, el desarrollo continuó mostrando a Colón como el equipo con mayor vocación ofensiva, aunque sin la claridad necesaria para transformar esa superioridad en el marcador.

Así se llegó al descanso con un 0 a 0 que dejaba al Sabalero con la obligación de encontrar en el complemento la eficacia que le había faltado durante la primera mitad.

Colón buscó y Delfino movió el banco

En el segundo tiempo, Colón mantuvo la intención de ir por la victoria, mientras Delfino comenzó a buscar respuestas desde el banco de suplentes. A los 17 minutos dispuso los ingresos de Matías Muñoz y Franco García por Federico Lértora y Leandro Allende, mientras que posteriormente Toledo reemplazó a Antonio.

A la media hora también salió Garate para dejarle su lugar al juvenil Jerónimo Buosi. Para entonces, el Sabalero seguía buscando, aunque sin encontrar el camino para quebrar a un San Telmo que resistía el empate.

Y entonces llegó la jugada que cambió el partido y desató la polémica. A los 30 minutos, Lago ejecutó un córner desde la derecha que cayó sobre el primer palo. Nadie alcanzó a conectar de cabeza y la pelota impactó en el cuerpo de Martín Batallini, entre el pecho y la zona abdominal, pero no en su mano. Pese a eso, Juan Cruz Robledo interpretó que existió una infracción y sancionó penal para Colón.

Las protestas de los jugadores de San Telmo demoraron la ejecución. Las repeticiones dejaron en claro que la pelota no había tocado la mano de Batallini, por lo que la decisión arbitral terminó siendo determinante para el resultado.

Finalmente, a los 33 minutos, Ignacio Lago se hizo cargo del penal y no falló. El mejor futbolista de Colón en la tarde del Brigadier ejecutó al medio y estableció el 1 a 0 que desató el festejo rojinegro.

La protesta visitante continuó después del gol y terminó, minutos más tarde, con la expulsión del entrenador de San Telmo por sus reiterados reclamos contra la decisión de Robledo.

Pudo liquidarlo sobre el final

Con la ventaja, San Telmo intentó adelantarse en busca del empate, pero nunca consiguió poner seriamente en riesgo el arco defendido por Budiño. Incluso fue Colón el que dispuso de las mejores oportunidades para aumentar la diferencia.

Una de ellas quedó en los pies de Buosi, que no pudo resolver una situación muy favorable. Y ya en tiempo agregado, Franco García estuvo muy cerca de marcar el segundo, pero Enrico respondió con una gran atajada para mantener a San Telmo con vida hasta el último instante.

El pitazo final confirmó un triunfo que admite dos lecturas que conviven en el análisis. Colón ganó merecidamente por lo que hicieron ambos equipos durante el partido: buscó más, generó más y tuvo las mejores situaciones. Pero el 1 a 0 nació de un penal que no existió, en una equivocación arbitral que tuvo incidencia directa sobre el marcador.

Más allá de la polémica, para el Sabalero se trató de tres puntos fundamentales después de una semana atravesada por el cambio de entrenador. Tras la salida de Ezequiel Medrán, Delfino había asegurado en su presentación que había que empezar a ganar desde este domingo. Y su segundo ciclo comenzó precisamente de esa manera.

La victoria, además, permitió que Colón evitara perder todavía más terreno frente a sus principales competidores. Cumplida la fecha 24, Ferro lidera la Zona A con 46 puntos, Deportivo Morón suma 41 —con un partido menos— y Colón continúa tercero con 39 unidades.

Ahora el equipo de Delfino volverá a jugar ante su gente. El próximo sábado, desde las 16.30, recibirá a Patronato en el Brigadier López, por el encuentro interzonal de la Primera Nacional.