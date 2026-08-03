Policiales — 03.08.2026 —
Sorprendieron a un ladrón dentro de una forrajería y terminó detenido
La Policía lo encontró en el interior del local, ubicado en 12 de Septiembre y Mendoza. Entre sus pertenencias llevaba dinero en efectivo que había robado del lugar y un elemento que habría usado para ingresar al comercio.
Por Santotomealdía
Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 36 años acusado de robar en una forrajería ubicada en la intersección de 12 de Septiembre y Mendoza, luego de un operativo iniciado tras un llamado a la Central de Emergencias 911.
De acuerdo con la información policial, los efectivos fueron comisionados al lugar luego de que se advirtiera que la puerta de ingreso del comercio había sido violentada y que una persona se encontraba en el interior del local.
Al llegar, los uniformados observaron una bicicleta estacionada en el exterior y encontraron al sospechoso dentro del comercio. Tras identificarlo y realizar la requisa correspondiente, secuestraron una bolsa con dinero en efectivo que llevaba oculta entre sus prendas. Además, dentro de una mochila hallaron una barra de hierro, que habría sido utilizada para forzar el acceso al establecimiento.
Minutos más tarde se presentó el propietario de la forrajería, quien confirmó la faltante de dinero y otros elementos del local.
El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia las actuaciones correspondientes.