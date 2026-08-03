Sorprendieron a un ladrón dentro de una forrajería y terminó detenido

Por Santotomealdía



Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un hombre de 36 años acusado de robar en una forrajería ubicada en la intersección de 12 de Septiembre y Mendoza, luego de un operativo iniciado tras un llamado a la Central de Emergencias 911.

De acuerdo con la información policial, los efectivos fueron comisionados al lugar luego de que se advirtiera que la puerta de ingreso del comercio había sido violentada y que una persona se encontraba en el interior del local.

Al llegar, los uniformados observaron una bicicleta estacionada en el exterior y encontraron al sospechoso dentro del comercio. Tras identificarlo y realizar la requisa correspondiente, secuestraron una bolsa con dinero en efectivo que llevaba oculta entre sus prendas. Además, dentro de una mochila hallaron una barra de hierro, que habría sido utilizada para forzar el acceso al establecimiento.

La policía detuvo al sospechoso y secuestró el dinero robado.

Minutos más tarde se presentó el propietario de la forrajería, quien confirmó la faltante de dinero y otros elementos del local.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia las actuaciones correspondientes.