Organizan una peña folclórica solidaria para colaborar con dos merenderos de la ciudad

Por Santotomealdía



Una Peña Folclórica Solidaria reunirá el próximo sábado 15 de agosto a artistas, grupos de danza y vecinos con un objetivo central: colaborar con los merenderos Alfa y Omega y Chicos de Adelina, que desarrollan su tarea en nuestra ciudad. La actividad comenzará a las 20 horas en la Vecinal General Paz, ubicada en Pedroni 3550.

La propuesta es organizada por la agrupación Fuerza Propia junto a ambos merenderos y combinará música, danza, sorteos y gastronomía. Para ingresar se solicitará un alimento no perecedero, mientras que los propios espacios solidarios tendrán a su cargo el buffet, por lo que las consumiciones también representarán una manera de colaborar con su trabajo.

Entre los alimentos que pueden acercarse, la organización mencionó leche en polvo, harina, azúcar, cacao, fideos y arroz, entre otros productos no perecederos. También se podrá ingresar mediante una entrada o consumición adquirida previamente a alguno de los merenderos.

Melina Olivera, referente de Fuerza Propia, destacó la importancia de que quienes concurran puedan sumar su colaboración. “Los merenderos hoy tienen una tarea cada vez más importante en la ciudad, en cada uno de los barrios. Cada vez reciben más chicos”, señaló.

En ese sentido, vinculó la iniciativa también con la proximidad de los festejos por el Día del Niño y la necesidad de acompañar el trabajo que realizan estos espacios. “Tenemos que estar como comunidad colaborando para que todos tengan la oportunidad de tener una taza de leche, un pedazo de torta o un juguete”, expresó.

Una noche de folklore, danza y solidaridad

Además del objetivo solidario, la jornada propone convertirse en un espacio de encuentro alrededor de la música y las tradiciones. Según adelantaron los organizadores, habrá numerosos artistas locales, grupos de danza y sorteos durante la noche.

El flyer de la actividad anuncia, entre otras presentaciones, a Irina Spitale, Alas del Folclore y el grupo de danza La Juntada, además de otros artistas en vivo.

“Para los amantes de las peñas, del folclore y de la tradición, están todos más que invitados para que vengan a disfrutar y a compartir un rato”, convocó Olivera.

La referente resumió además el espíritu con el que fue pensada la iniciativa: “Esta peña representa ese valor, el valor de la solidaridad, que es el que nos identifica a todos los santotomesinos”.

La Peña Folclórica Solidaria será el sábado 15 de agosto desde las 20 en la Vecinal General Paz, en Pedroni 3550. Desde la organización indicaron además que quienes concurran pueden llevar su mate para compartir durante la jornada.