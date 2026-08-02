Crisis migratoria en Ceuta: ya son 72 los muertos y decenas de familias buscan a desaparecidos

La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose. El último balance oficial elevó a 72 el número de personas fallecidas, mientras decenas de migrantes permanecen desaparecidos y sus familias buscan desesperadamente noticias sobre su paradero en la frontera entre España y Marruecos.

Aunque las autoridades informaron que la mayoría de las más de 60.000 personas que ingresaron de manera irregular al enclave español ya regresaron a Marruecos, la incertidumbre crece entre quienes todavía no lograron localizar a familiares que participaron del cruce.

El delegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 72, cinco más que el balance difundido el día anterior.

Mientras tanto, del lado marroquí de la frontera se viven escenas de profunda angustia. Padres, hermanos y otros familiares llegan desde distintas ciudades del país con fotografías de sus seres queridos y recorren hospitales, puestos fronterizos y centros de detención en busca de alguna información.

La mayoría de los desaparecidos son jóvenes que intentaron llegar a Ceuta luego de que circularan en redes sociales falsos rumores sobre una supuesta apertura de la frontera. Muchos de ellos partieron sin avisar a sus familias y desde entonces no volvieron a comunicarse.

Las propias redes sociales, utilizadas días antes para difundir esos mensajes que alentaban el cruce hacia territorio español, se transformaron ahora en una herramienta para intentar localizar a los desaparecidos. Diversas páginas locales publican fotografías y datos personales de jóvenes cuyo paradero aún se desconoce, con el objetivo de que quienes permanezcan en Ceuta puedan aportar información a sus familias.

En paralelo, las fuerzas de seguridad españolas mantienen los operativos de control en la ciudad autónoma, donde la situación comenzó a estabilizarse tras el regreso voluntario de miles de migrantes a Marruecos durante las últimas 48 horas. Sin embargo, el aumento del número de víctimas y la incertidumbre sobre los desaparecidos mantienen la crisis humanitaria en el centro de la escena.