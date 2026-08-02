Internacionales — 02.08.2026 —
Crisis migratoria en Ceuta: ya son 72 los muertos y decenas de familias buscan a desaparecidos
Mientras la mayoría de los migrantes regresó a Marruecos, decenas de familias continúan sin noticias de sus seres queridos. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para intentar localizarlos.
La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose. El último balance oficial elevó a 72 el número de personas fallecidas, mientras decenas de migrantes permanecen desaparecidos y sus familias buscan desesperadamente noticias sobre su paradero en la frontera entre España y Marruecos.
Aunque las autoridades informaron que la mayoría de las más de 60.000 personas que ingresaron de manera irregular al enclave español ya regresaron a Marruecos, la incertidumbre crece entre quienes todavía no lograron localizar a familiares que participaron del cruce.
El delegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 72, cinco más que el balance difundido el día anterior.
Mientras tanto, del lado marroquí de la frontera se viven escenas de profunda angustia. Padres, hermanos y otros familiares llegan desde distintas ciudades del país con fotografías de sus seres queridos y recorren hospitales, puestos fronterizos y centros de detención en busca de alguna información.
La mayoría de los desaparecidos son jóvenes que intentaron llegar a Ceuta luego de que circularan en redes sociales falsos rumores sobre una supuesta apertura de la frontera. Muchos de ellos partieron sin avisar a sus familias y desde entonces no volvieron a comunicarse.
Las propias redes sociales, utilizadas días antes para difundir esos mensajes que alentaban el cruce hacia territorio español, se transformaron ahora en una herramienta para intentar localizar a los desaparecidos. Diversas páginas locales publican fotografías y datos personales de jóvenes cuyo paradero aún se desconoce, con el objetivo de que quienes permanezcan en Ceuta puedan aportar información a sus familias.
En paralelo, las fuerzas de seguridad españolas mantienen los operativos de control en la ciudad autónoma, donde la situación comenzó a estabilizarse tras el regreso voluntario de miles de migrantes a Marruecos durante las últimas 48 horas. Sin embargo, el aumento del número de víctimas y la incertidumbre sobre los desaparecidos mantienen la crisis humanitaria en el centro de la escena.