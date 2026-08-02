La venta de autos usados cayó más de 12% en julio y preocupa al sector

La venta de autos usados registró una caída interanual del 12,57% durante julio, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En total se comercializaron 156.810 vehículos, frente a las 179.363 unidades vendidas en el mismo mes de 2025.

Pese a la fuerte baja frente al año pasado, el mercado mostró un leve repunte respecto de junio, con un crecimiento del 0,85%. Sin embargo, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 también continúa en terreno negativo, con una disminución del 4,49% en comparación con igual período del año anterior.

De acuerdo con la CCA, entre enero y julio se vendieron 1.048.438 vehículos usados, frente a los 1.097.767 comercializados durante el mismo período de 2025.

El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, explicó que el retroceso de julio responde a varios factores. Entre ellos mencionó la estacionalidad propia de las vacaciones de invierno y el impacto del Mundial de fútbol, aunque sostuvo que existe otro elemento determinante: la resistencia de muchos vendedores particulares a adecuar los precios de sus vehículos a las condiciones actuales del mercado.

"Tenemos una oferta de vehículos 0 kilómetro muy agresiva en cuanto a bonificaciones y variedad de productos, lo que obliga a un importante reacomodamiento del valor de los usados", señaló Lamas. En ese sentido, agregó que quienes ajustan sus precios logran vender, mientras que quienes mantienen valores elevados tienen dificultades para concretar operaciones.

El dirigente también advirtió que las tasas de financiación ofrecidas por los bancos no resultan atractivas para los potenciales compradores, lo que limita aún más la recuperación del mercado.

En cuanto a las preferencias de los consumidores, Lamas indicó que los vehículos con motores de 1.6 y 2.0 litros, pertenecientes a segmentos medios y bajos, son los que mejor conservan su valor, debido a su confiabilidad, disponibilidad de repuestos y trayectoria en el mercado.

El modelo más vendido durante julio fue el Volkswagen Gol/Trend, con 8.276 unidades, seguido por la Toyota Hilux (5.485), el Chevrolet Corsa/Classic (4.174), la Volkswagen Amarok (3.768) y la Ford Ranger (3.722).

En el análisis por provincias, Santa Fe registró un crecimiento mensual del 7,83% respecto de junio, aunque en el acumulado de los primeros siete meses del año mostró una caída interanual del 2,59%.