"El Rusito" Crenz retuvo el título latino de la FIB con un contundente nocaut

Por Santotomealdía



El santotomesino Alan David "El Rusito" Crenz, de 25 años, retuvo este sábado el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer por nocaut en el tercer round al mexicano Juan Carlos "Bronco" Sánchez López, en el combate estelar disputado en el estadio de la Federación Argentina de Box.

Con este resultado, Crenz alcanzó su 18ª victoria como profesional, de las cuales 17 fueron por nocaut, y se consolida como uno de los máximos noqueadores del boxeo argentino, con una efectividad del 95% de triunfos por la vía rápida.

El púgil de nuestra ciudad no dejó dudas desde el comienzo del combate. Dominó las acciones desde el primer campanazo, presionó constantemente a su rival y encontró los espacios para conectar golpes de izquierda y derecha, tanto a la cabeza como al cuerpo.

El mexicano en la lona y Crenz con los brazos en alto.

El desenlace llegó en el inicio del tercer asalto, cuando una potente derecha al mentón de Sánchez López envió al mexicano a la lona. El visitante no pudo reincorporarse y el árbitro Mario González decretó el nocaut, confirmando la primera defensa exitosa del cinturón latino superligero de la FIB.

La pelea marcó además el estreno del título que Crenz había conquistado el 14 de febrero al derrotar al también mexicano Víctor Quezada. Fue, además, su segundo combate de 2026, manteniendo el invicto en la temporada.

Con un récord de 18 victorias, dos derrotas y 17 nocauts, el boxeador santotomesino continúa su camino en la categoría de las 140 libras con el objetivo de seguir escalando posiciones en el ranking de la Federación Internacional de Boxeo. La victoria ante Sánchez López también fortalece sus aspiraciones de obtener una oportunidad internacional, en una división que actualmente no tiene campeón mundial vigente dentro de ese organismo.