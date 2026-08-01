Unión pagó caro su falta de eficacia y cayó ante Gimnasia de Mendoza

Unión sufrió una dura derrota en el Torneo Clausura al caer 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza, este sábado en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha del certamen. El conjunto santafesino tuvo un buen desempeño durante buena parte del encuentro y generó varias situaciones de peligro, pero volvió a mostrar problemas de eficacia en ataque y terminó pagando caro sus desatenciones defensivas.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón asumió el protagonismo desde el comienzo y encontró espacios para inquietar al arco defendido por César Rigamonti, quien se convirtió en una de las figuras de la tarde.

Las primeras oportunidades fueron para el Tatengue. Misael Aguirre estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que dio en el palo y luego volvió a encontrarse con una gran respuesta del arquero local. Ignacio Malcorra y Cristian Tarragona también dispusieron de chances claras, aunque Unión no logró traducir su dominio en el resultado.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, apostó a esperar y aprovechar los espacios para responder de contraataque. Cuando el primer tiempo parecía terminar igualado, el árbitro Juan Pablo Loustau, tras una revisión del VAR, sancionó un penal por una mano de Lucas Menossi dentro del área. Agustín Módica se hizo cargo de la ejecución y, en tiempo de descuento, marcó el 1-0 para el conjunto mendocino.

El inicio del complemento volvió a mostrar a Unión decidido a buscar el empate. Antes del primer minuto, Malcorra ejecutó un tiro libre que volvió a pegar en el palo, y en el rebote Joaquín Mosqueira no logró convertir.

Sin embargo, el impulso duró poco. A los 5 minutos, Agustín Módica volvió a aparecer para aprovechar una desatención defensiva y marcar el 2-0, resultado que terminó siendo definitivo.

Con la desventaja de dos goles, Unión mantuvo la iniciativa e intentó descontar, aunque perdió claridad con el paso de los minutos. Incluso llegó a convertir a través de Marcelo Estigarribia, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

En los minutos finales, el conjunto santafesino siguió buscando el descuento, aunque volvió a encontrarse con las intervenciones de Rigamonti, mientras que Matías Mansilla evitó que la diferencia fuera aún mayor al contener un mano a mano frente a Ignacio Sabatini.

De esta manera, Unión sumó su primera derrota en el Torneo Clausura y dejó nuevamente expuestas dos cuestiones que ya habían aparecido en sus primeras presentaciones: la falta de contundencia para aprovechar las situaciones de gol y las dificultades defensivas en los momentos clave del partido.