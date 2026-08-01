La Provincia informó el avance de la renovación de las estaciones de servicio de la Autopista

El Gobierno de Santa Fe informó la renovación total de las dos estaciones de servicio YPF que se encuentran emplazadas sobre la autopista que conecta a las dos grandes ciudades de la provincia. A su vez, anticipó que se está avanzando con el acuerdo de comenzar la edificación de una tercera estación; su destino sería el kilómetro 5, muy cerca de Rosario, y con la particularidad de ser Black, las de mayor jerarquía y tecnología que dispone YPF.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó los detalles de estas transformaciones: “La concesionaria YPF se comprometió a su costo y cargo, a realizar la renovación completa de ambas estaciones de servicios de la Autopista Rosario-Santa Fe. Las principales tareas que ya se encuentran en desarrollo incluyen la modernización de todos los espacios de servicios, los nuevos sanitarios, la ampliación de las zonas de bar, también de los sectores de estacionamiento. La renovación de los tanques de combustibles, los box de carga eléctrica, repavimentación de los accesos y la nueva iluminación. Los trabajos se llevarán a cabo en 2 etapas.”

“La primera etapa se inició la primera semana de julio en la estación de servicio de Arocena, la cual permanecerá cerrada hasta finales de febrero. En ese mes se activará la segunda etapa, cuando los trabajos de remodelación se trasladen a la estación de servicio de la Ribera. Estarán ahí durante todo el año 2027”, explicó Enrico.

“Pero hay otro dato que los vecinos deben saber, y es que por gestión del Gobierno Provincial, durante los próximos meses debería iniciarse la construcción de una nueva estación de servicios, estilo Black, que es de la gama mayor que ofrece YPF en el país. Se montaría en el kilómetro 5, es decir muy cerca de la Circunvalación de Rosario, y además de contar con todas las franquicias comerciales que se están asociando con YPF, tendrá el diferencial de cargar combustible a vehículos livianos, o sea, no ingresarán camiones”, adelantó el ministro.



En relación a esta nueva estación, Lisandro Enrico señaló: “Estamos trabajando para que sea de gama Black, un modelo de estación superior que ofrezca a los usuarios un sentido más comercial y diversas franquicias, habida cuenta del éxito rotundo que tuvo la obra provincial del tercer carril de la Autopista , que mejoró la circulación, la cantidad de vehículos y flujo de tránsito. Nuestro objetivos es lograr la llegada de una de esas nuevas YPF que uno puede encontrase en alguna autopista cordobesa o entrando a Buenos Aires, donde el neón azul en los techos y la amplitud del bar, acompañado con arquitectura de vanguardia y más servicios, invitan a un recreo en medio del viaje”.

"Estas obras de remodelación en las estaciones de servicio que tomaron un mayor ritmo a partir de julio, de alguna manera, marcan la jerarquización que el Gobierno Provincial le está dando a la Autopista", consideró el ministro. "Cada vez hay más tareas de mantenimiento vial, se desmaleza continuamente, se están implementando nuevas tecnologías de pase rápido en los peajes, ya se terminó la primera etapa del Tercer Carril desde Rosario a San Lorenzo, y en pocas semanas empezará la segunda etapa hasta Timbúes", agregó.

"Sin dudas, todo este cúmulo de cambios que la gestión del Gobernador Pullaro le imprimió a la Autopista Rosario-Santa Fe en apenas dos años y medio, trabajando a la par de un nuevo Fideicomiso, posibilitaron convertir esta carretera de 157 km en una de las mejores autopistas del país. Si uno la evalúa por su mantenimiento constante , sus obras y servicios, el antes y después es impactante entre aquel estado paralítico del 2024 y su versión progresiva del 2026", concluyó.