Ganancias impulsó la recaudación de julio, pero el IVA volvió a reflejar la caída del consumo

La recaudación tributaria de julio mostró una mejora impulsada por el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, cuya presentación este año se trasladó a ese mes debido a la postergación dispuesta por el Gobierno, que aguardaba la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal en el Congreso.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación conjunta de Ganancias e IVA registró un crecimiento real del 8,2% interanual, según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos con las Provincias (DNAP), utilizados para calcular las transferencias automáticas de fondos a las provincias.

Ese desempeño se reflejó también en la coparticipación federal, ya que durante julio las transferencias automáticas a las provincias aumentaron 7,5%, un dato que representa un alivio para las cuentas nacionales en un contexto marcado por la desaceleración de otros tributos vinculados a la actividad económica y el consumo. Los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se conocerán este lunes.

En la misma línea, un informe de Politikon Chaco estimó que las transferencias automáticas de origen nacional distribuidas entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron los $7,25 billones en julio, con un incremento real del 2,3% respecto del mismo mes del año pasado.

La consultora calculó que el Impuesto a las Ganancias creció 19,9% interanual, mientras que el IVA prácticamente no mostró variaciones, con una leve baja del 0,1%. En tanto, Impuestos Internos retrocedieron 10,4%, los Otros Coparticipados aumentaron 2,5%, Bienes Personales subió 22,3%, el impuesto a los Combustibles avanzó 24,6% y la recaudación del Monotributo creció 60,6%.

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la evolución del IVA continúa reflejando la debilidad del mercado interno. Según su informe, la recaudación de ese tributo cayó 0,2% interanual en términos reales durante julio y acumuló diez meses de retrocesos en el último año, con apenas dos períodos de crecimiento marginal, lo que evidencia el bajo nivel de consumo y actividad en sectores como la industria y el comercio.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, el CEPA señaló que el tributo atravesó un comportamiento dispar durante 2026. Tras bajas registradas en los primeros meses del año, en mayo mostró un fuerte repunte por el pago de declaraciones juradas de empresas, volvió a caer en junio y registró una mejora cercana al 20% en julio, impulsada por los anticipos de personas jurídicas y el vencimiento de las declaraciones juradas de personas físicas, que este año se concentraron en ese mes.