Crisis en Ceuta: España instaló una nueva barrera fronteriza y ascienden a 67 los muertos

España reforzó el control en la frontera entre Ceuta y Marruecos con la instalación de una nueva barrera de protección, mientras la crisis migratoria elevó a 67 el número de personas fallecidas al intentar llegar al enclave español en el norte de África.

La medida fue adoptada por el Ministerio del Interior de España luego de que, en los últimos días, más de 50.000 migrantes cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta, una situación que desató una fuerte crisis política y diplomática.

La nueva estructura fue colocada en el espigón que marca el límite entre Ceuta y Marruecos, uno de los dos únicos pasos terrestres entre África y la Unión Europea. Se trata de una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura visible de entre 30 y 70 centímetros y una parte sumergida de un metro de profundidad.

Según informó el Gobierno español, la protección fue instalada por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y complementa una primera línea de boyas fondeadas por el Ejército para reforzar el control del acceso marítimo.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que la cifra de muertos aumentó a 67 y aseguró que la situación en Ceuta comenzó a estabilizarse.

"En menos de 48 horas la normalidad se está alcanzando", sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa en la ciudad autónoma, luego de las críticas recibidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, acusado por sectores locales de no haber actuado con rapidez para proteger el enclave.

El Ejecutivo español también informó que cerca de 48.000 migrantes ya fueron devueltos a Marruecos, tras una coordinación con las autoridades del país africano.

En ese sentido, Grande-Marlaska destacó la cooperación bilateral y aseguró que Marruecos "es un socio absolutamente fiable", al tiempo que descartó que represente una amenaza para Ceuta o para el resto del territorio español.