Nueve muertos y decenas de heridos tras un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Al menos nueve personas murieron y otras 27 resultaron heridas este sábado tras un ataque ruso con misiles balísticos sobre Kiev, en un nuevo episodio de la guerra que volvió a golpear a la capital ucraniana en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó las explosiones durante la madrugada y emitió un mensaje de alerta a la población a través de sus redes sociales. "Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", publicó mientras se desarrollaba la ofensiva.

En un primer balance, las autoridades locales informaron tres víctimas fatales, aunque con el avance de las tareas de rescate la cifra de fallecidos fue actualizada a nueve, mientras que 27 personas resultaron heridas como consecuencia del bombardeo.

La administración militar de Kiev precisó que uno de los proyectiles impactó sobre un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski, donde se desató un importante incendio que movilizó a los equipos de emergencia.

Ante el riesgo de nuevos ataques, las autoridades insistieron en que la amenaza de nuevos lanzamientos de misiles balísticos seguía siendo elevada y pidieron a la población permanecer en los refugios hasta que finalizara la alerta aérea.

El ataque se produjo en un contexto de renovada escalada militar entre Rusia y Ucrania, luego de que quedaran estancados los intentos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz.

Días atrás, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantuvo un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, tras el cual aseguró que Washington aceptó autorizar la producción de misiles Patriot en territorio ucraniano. Por su parte, Trump se limitó a señalar que durante la reunión "se discutieron muchas cosas" y calificó el encuentro como "muy positivo".