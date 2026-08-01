Infantino dio marcha atrás y la FIFA descartó el plan para privatizar el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo dejó sin efecto el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que proponía la participación de empresas privadas en la gestión de los derechos comerciales y la organización de determinados eventos vinculados al fútbol internacional.

La decisión fue comunicada a través de los canales oficiales de la FIFA, luego de que la propuesta encontrara una fuerte oposición por parte de varias confederaciones, entre ellas la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que cuestionaron el alcance del plan y bloquearon su avance.

En el mensaje, Infantino explicó que el objetivo del proyecto era crear nuevas herramientas para impulsar el desarrollo de las asociaciones miembro, especialmente aquellas con menores recursos económicos. Sin embargo, reconoció que la iniciativa necesitaba un respaldo amplio dentro de la estructura del organismo, algo que finalmente no ocurrió.

El titular de la FIFA sostuvo que, tras el proceso de consultas, quedó en evidencia que el plan había generado profundas diferencias entre las distintas confederaciones, una situación que, según afirmó, resulta incompatible con la intención de fortalecer la unidad del fútbol mundial.

Por ese motivo, la FIFA resolvió abandonar la iniciativa y volver a priorizar el consenso como mecanismo para definir futuras políticas de desarrollo y financiamiento para las federaciones afiliadas.

Infantino también adelantó que en las próximas semanas convocará a representantes de las confederaciones, federaciones nacionales y otros actores del fútbol internacional con el objetivo de analizar alternativas que permitan potenciar el crecimiento del deporte sin provocar divisiones dentro de la organización.

Según indicó, la intención será reforzar la cooperación entre todos los sectores y diseñar nuevos programas que respondan a las necesidades de las asociaciones miembro, garantizando el desarrollo del fútbol en todos los continentes.