Tras levantar las inhibiciones, Unión busca en Mendoza su primera victoria

Unión volverá a presentarse este sábado en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a Gimnasia de Mendoza, desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la tercera fecha del campeonato. El encuentro será arbitrado por Juan Pablo Loustau y contará con transmisión de ESPN Premium.

Para este encuentro, el entrenador rojiblanco espera contar con varias de las incorporaciones realizadas durante el mercado de pases. En ese sentido, Unión logró levantar en las últimas horas las inhibiciones que pesaban sobre la institución, un paso indispensable para poder inscribir a los refuerzos. Sin embargo, la expectativa estará puesta hasta último momento en la habilitación oficial de la AFA, que definirá si los futbolistas podrán estar disponibles para integrar la convocatoria e incluso sumar minutos frente al conjunto mendocino.

El Tatengue afrontará el compromiso con más descanso que la mayoría de los equipos, ya que su partido correspondiente a la segunda jornada frente a Lanús fue postergado por la participación del conjunto granate en la Copa Sudamericana. En su única presentación del certamen, el equipo de Leonardo Madelón empató 2 a 2 ante Platense como visitante, con goles de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona, este último de penal.

Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que intentará recuperarse tras la derrota 1 a 0 frente a San Lorenzo en la fecha pasada. El equipo dirigido por Darío Franco había iniciado el torneo con un triunfo por la mínima sobre Central Córdoba, pero perdió el invicto en el Nuevo Gasómetro.

Luego de ese encuentro, el entrenador del Lobo mendocino cuestionó algunas decisiones arbitrales y aseguró que su equipo fue perjudicado. "Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales, uno a Módica y otro a Sabatini", expresó, en referencia a jugadas que consideró determinantes durante la caída frente al Ciclón.

Con la necesidad de sumar su primera victoria en el campeonato, Unión buscará dar un paso adelante en su funcionamiento y aprovechar el envión que significó la regularización de su situación administrativa, mientras aguarda la resolución sobre la habilitación de sus incorporaciones para reforzar el plantel de cara a un duelo que puede marcar el rumbo de su inicio de torneo.

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre o Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.