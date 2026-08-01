Con Medrán en la mira, Colón se juega más que tres puntos ante Acassuso

Colón afrontará este sábado un partido de alto voltaje cuando visite a Acassuso, por la 23ra. fecha de la Primera Nacional, en un encuentro que no solo será clave para sostenerse en la pelea por los primeros puestos, sino también para el futuro del entrenador Ezequiel Medrán, cuya continuidad quedó bajo la lupa tras las recientes derrotas frente a Ferro y Chaco For Ever.

El encuentro se disputará desde las 15, será arbitrado por Brian Ferreyra y contará con transmisión de LPF Play. El Sabalero volverá a presentarse en una cancha que no visita desde hace 66 años, frente a un rival que atraviesa las dificultades propias de su adaptación a la categoría.

Las dos caídas consecutivas golpearon fuerte en el mundo rojinegro y generaron un clima de incertidumbre alrededor del cuerpo técnico. Si bien el equipo todavía se mantiene tercero en la tabla, la necesidad de conseguir una victoria aparece como una obligación para descomprimir el ambiente y fortalecer la continuidad de Medrán.

Con ese escenario, el entrenador prepara varios cambios respecto del equipo que perdió el último fin de semana. Uno de ellos será obligado por la lesión de Alan Bonansea, quien continuará fuera de las canchas por un problema en la rodilla. Su lugar será ocupado por Leandro Garate, uno de los refuerzos incorporados para esta temporada.

Además, Medrán volvería a apostar por un mediocampo con tres volantes, integrado por Federico Lértora, Muñoz y Antonio, buscando darle mayor equilibrio al equipo. En ofensiva también se destaca el regreso de Ignacio Lago, considerado el futbolista más desequilibrante del plantel, mientras que Julián Marcioni ocupará el sector derecho del ataque.

En defensa también habrá modificaciones. Pier Barrios regresará a la formación titular en reemplazo de Olmedo, mientras que la principal incógnita pasa por el lateral izquierdo, puesto que se disputan Rafael Allende, ya recuperado tras cumplir una suspensión, y Facundo Castet.

De no surgir inconvenientes, Colón formaría con: Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet o Allende; Muñoz, Lértora y Antonio; Marcioni, Garate e Ignacio Lago.

Aunque desde la dirigencia no hubo una confirmación oficial sobre la situación del entrenador, el partido ante Acassuso aparece como un punto de inflexión para un ciclo que atraviesa su momento más delicado. Luego de este compromiso, el Sabalero afrontará dos encuentros consecutivos como local, frente a San Telmo y Patronato, una seguidilla que podría resultar determinante para encaminar la temporada o profundizar la crisis.