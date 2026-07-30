Tres muertos y un herido grave tras un impresionante choque en la autopista Rosario-Córdoba

Tres personas murieron y una cuarta resultó gravemente herida este jueves por la mañana como consecuencia de un violento choque ocurrido sobre la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la localidad de Morrison, en el sudeste de la provincia de Córdoba. La camioneta en la que viajaban se partió al medio tras el impacto.

El siniestro se produjo alrededor de las 9, en el kilómetro 515 de la mano que conduce hacia Rosario. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, la Toyota Hilux primero chocó contra el guardarraíl y luego impactó contra la columna de un cartel ubicado sobre la autopista. Los investigadores creen que el vehículo circulaba a alta velocidad y que el conductor perdió el control.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Schaerer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. En tanto, un hombre de 47 años fue trasladado en grave estado al Hospital Regional de Bell Ville.

Según las primeras informaciones, no participaron otros vehículos en el hecho, por lo que las pericias apuntan a determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el dominio de la camioneta antes de los impactos.

Como consecuencia del siniestro, la Policía de Córdoba interrumpió la circulación en el sector durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y la remoción del vehículo.

La autopista Rosario-Córdoba es una de las principales vías de comunicación del país. Con una extensión de 410 kilómetros, une ambas ciudades y constituye un corredor estratégico para el transporte de personas y de la producción del centro del país. La velocidad máxima permitida en ese tramo es de 130 kilómetros por hora.