Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta y destacó el potencial energético de Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó este martes una sección de Vaca Muerta como cierre de su agenda oficial en Argentina. La recorrida incluyó el yacimiento Loma Campana, el principal desarrollo de YPF en la formación no convencional.

Durante la visita, autoridades de la petrolera estatal destacaron el potencial energético del país, mientras que Georgieva volvió a expresar una visión positiva sobre la evolución de la economía argentina, aunque señaló que los avances macroeconómicos aún deben trasladarse a la economía real.

El presidente de YPF, Horacio Marín, calificó la recorrida como una oportunidad para mostrar "la transformación" que impulsa la compañía y el potencial de Argentina para convertirse en un exportador global de energía.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado previamente que la titular del FMI tenía especial interés en conocer Vaca Muerta debido a la importancia estratégica que representa el desarrollo energético del país y porque quería observar el proyecto "con sus propios ojos".

En declaraciones realizadas durante su visita, Georgieva destacó que Argentina muestra actualmente mejores condiciones para cumplir con sus compromisos con el organismo internacional. Según expresó, ello responde al trabajo del Gobierno y al esfuerzo de la población, reflejado —según indicó— en la desaceleración de la inflación, la recuperación de la confianza de los mercados y el incremento de las reservas internacionales.

No obstante, la titular del FMI advirtió que esos avances macroeconómicos todavía deben traducirse en mejoras concretas para la economía real, un aspecto que consideró como uno de los principales desafíos hacia adelante.