El petróleo le ganó al campo: ya es el producto que más exporta la Argentina

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante el primer semestre de 2026, desplazando al maíz y al complejo sojero del primer puesto del ranking. Así lo reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado con datos del Indec, que destacó el fuerte crecimiento del sector energético en los últimos doce meses.

Entre enero y junio, las exportaciones de aceites crudos de petróleo generaron USD 4.693 millones, lo que representó un incremento interanual del 47,7% y el 9,5% del total de las ventas externas del país. Se trató del mayor crecimiento entre los principales productos exportados y permitió que el crudo pasara del tercer lugar que ocupaba en 2025 al primer puesto.

Los principales destinos del petróleo argentino fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay, de acuerdo con el relevamiento.

En el segundo lugar quedó el maíz en grano, con exportaciones por USD 4.171 millones, un 6,7% más que en el mismo período del año anterior. Detrás se ubicó la harina y los pellets de soja, que totalizaron USD 4.161 millones, con un crecimiento mucho más moderado, del 0,7%, lo que le hizo perder el liderazgo que había mantenido durante 2025.

Más abajo en el ranking aparecen el aceite de soja en bruto, con USD 3.163 millones; el oro para uso no monetario, con USD 2.913 millones; los vehículos para transporte de personas, con USD 2.510 millones; el trigo, con USD 2.317 millones; la carne bovina congelada, el aceite de girasol y los porotos de soja.

En total, las exportaciones argentinas alcanzaron los USD 49.454 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 24,4% respecto del mismo período del año pasado. Los diez principales productos concentraron el 55% de las ventas externas del país.

El desempeño del petróleo se dio en un contexto de fuerte expansión del sector energético. Según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec, la balanza comercial de combustibles y energía registró un superávit de USD 5.076 millones en los primeros seis meses del año, un 61,7% superior al obtenido en igual período de 2025.

Las exportaciones energéticas sumaron USD 6.594 millones, con un crecimiento interanual del 42,5%, mientras que las importaciones totalizaron USD 1.518 millones. Solo en junio, las ventas externas del sector alcanzaron USD 1.234 millones, impulsadas principalmente por el petróleo crudo.

Dentro del rubro energético, el petróleo representó el 71,2% de las exportaciones, seguido por las naftas, los butanos licuados y el propano licuado.

Las proyecciones oficiales anticipan que las exportaciones de combustibles y energía rondarán los USD 11.300 millones al cierre de 2026, mientras que el superávit energético podría superar los USD 12.000 millones, por encima del récord alcanzado el año pasado.

A ese escenario se suma el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que unirá la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La obra ya supera el 75% de ejecución y prevé entrar en funcionamiento hacia fines de este año, lo que permitirá incrementar significativamente la capacidad de transporte de petróleo y potenciar las exportaciones energéticas argentinas.