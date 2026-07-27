Spahn: "Esperamos levantar las inhibiciones este miércoles"

Luego de varios días marcados por la incertidumbre en torno a las inhibiciones que impiden habilitar a los refuerzos, el presidente de Unión, Luis Spahn, se mostró optimista y aseguró que el conflicto podría resolverse en las próximas horas. El dirigente estimó que este miércoles el club alcanzaría los acuerdos necesarios para dejar atrás esa situación y permitir que Leonardo Madelón disponga de todas las incorporaciones para el compromiso del sábado frente a Gimnasia de Mendoza.

Las declaraciones del presidente tatengue representan el avance más concreto desde que comenzó el conflicto administrativo, ya que en las últimas semanas tanto la dirigencia como el cuerpo técnico venían manifestando su expectativa de solucionar las inhibiciones, aunque sin fijar plazos. Ahora, Spahn aseguró que la posibilidad de resolver el tema es prácticamente un hecho.

"Estimamos en un 99,9% que así va a ser. Espero que este miércoles podamos tener ya los acuerdos para que pueda contar con todo el plantel", afirmó el dirigente en una entrevista concedida a Radio LT9.

Spahn también explicó por qué se demoró el ingreso de los fondos provenientes de la transferencia de Mateo Del Blanco, dinero clave para avanzar con la cancelación de las deudas que originaron las inhibiciones. Según detalló, la operación sufrió demoras administrativas y bancarias, debido a feriados tanto en Argentina como en Francia y a los tiempos que demandó la acreditación de la transferencia internacional mediante el sistema SWIFT, por lo que el dinero recién impactó el viernes.

El presidente sostuvo además que, más allá de la situación administrativa, Madelón mantuvo la tranquilidad durante los días previos al debut, ya que algunos de los refuerzos tampoco estaban en condiciones de jugar por cuestiones particulares, como ocurrió con Ramírez, cuyo pase dependía de resolver un trámite con Huracán.

En ese sentido, consideró que el empate frente a Platense también dejó un aspecto positivo: la posibilidad de que varios juveniles sumaran sus primeros minutos en Primera División. "Ahora Madelón sabe que ese grupo que debutó puede estar a la altura de las circunstancias y siente que el plantel ha crecido", destacó.

El mercado sigue abierto

Más allá de la inminente habilitación de los futbolistas incorporados, Spahn confirmó que Unión no se retiró del mercado de pases.

El presidente reveló que la dirigencia trabaja para incorporar un defensor que actualmente juega en Europa, al que definió como la principal alternativa para reforzar ese sector del plantel, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre su identidad.

De esta manera, mientras espera resolver definitivamente las inhibiciones, el club continúa negociando para terminar de conformar el plantel que pretende Madelón de cara al resto del Torneo Clausura.