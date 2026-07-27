Cada vez menos argentinos viajan al exterior: junio registró la mayor caída desde la pandemia

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó un 22% interanual en junio y registró su mayor descenso desde la pandemia de Covid-19. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el sexto mes del año 501.918 residentes salieron del país, consolidando la tendencia de retracción que se observa desde comienzos de 2026.

En contrapartida, el turismo receptivo volvió a crecer. Durante junio 329.177 extranjeros ingresaron a la Argentina, un 3% más que en el mismo mes del año pasado, lo que refleja una mejora en el saldo turístico respecto de 2025.

El informe del INDEC muestra que el turismo emisivo acumuló seis meses consecutivos de caída, mientras que el ingreso de visitantes extranjeros creció por sexto mes seguido.

La economista Laura Vernelli, de la consultora Equilibra, señaló que el primer semestre cerró con un déficit turístico de 4,5 millones de personas, el segundo más alto desde 2016. Sin embargo, destacó que representa una mejora frente al mismo período de 2025, cuando el saldo negativo alcanzaba los 6,5 millones de viajeros.

Entre los factores que explican el cambio de tendencia aparece el encarecimiento relativo de los viajes al exterior. Durante la primera mitad del año, el valor real del dólar se ubicó 6,2% por encima del registrado en igual período de 2025, lo que volvió a la Argentina más económica para los turistas extranjeros y, al mismo tiempo, hizo más costosas las vacaciones fuera del país para los residentes.

A ese escenario se suma el estancamiento de los ingresos reales, que también redujo la capacidad de consumo de quienes planeaban viajar al exterior.

En términos económicos, los turistas extranjeros dejaron en el país 608,8 millones de dólares durante el segundo trimestre del año, un 13,8% más que en igual período de 2025.

Por su parte, los argentinos gastaron 1.360,7 millones de dólares en el exterior, un 2,9% menos que un año antes. Como consecuencia, el déficit turístico en divisas se redujo en 44,5 millones de dólares, equivalente a una baja del 5,6%.

Entre los destinos más afectados por la caída del turismo emisivo se destacaron Brasil (-31,3%), Chile (-34,1%) y Estados Unidos y Canadá (-35,5%).

En sentido contrario, el aumento del turismo receptivo estuvo impulsado principalmente por visitantes provenientes de Brasil (+15,2%) y Chile (+18,5%), que encabezaron el crecimiento de los arribos internacionales durante junio.