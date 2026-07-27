Trump se mostró optimista sobre un nuevo acuerdo con Irán en medio de la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, en medio de un cese de hecho de las hostilidades que ya lleva tres días consecutivos. El mandatario aseguró que existen "buenas probabilidades" de retomar las negociaciones diplomáticas, aunque la tensión en Medio Oriente continúa con nuevos episodios de violencia.

Mientras Washington y Teherán mantienen una tregua informal, Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Irán, lo que refleja que el conflicto sigue abierto en otros frentes de la región.

Consultado por la prensa a bordo del Air Force One, Trump expresó confianza en que las conversaciones puedan avanzar.

"Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder", afirmó el mandatario estadounidense.

Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán permanecen en pausa desde el sábado, luego de que Washington reanudara los bombardeos contra objetivos iraníes en el marco de la disputa por el control del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

Trump sostuvo además que su administración mantiene una importante capacidad militar, aunque reconoció que gran parte del armamento fue destinado a Ucrania.

"Tenemos muchas municiones. Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania", señaló.

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, indicó que el presidente está "dando algo de espacio a las conversaciones", aunque advirtió que el país continúa preparado para actuar militarmente si fuera necesario y confirmó el despliegue de nuevos recursos en la región.

Arabia Saudita denunció nuevos ataques

Pese a la tregua entre Washington y Teherán, Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde territorio iraquí por grupos aliados de Irán.

El gobierno saudita reclamó a Irak que adopte medidas para impedir que su territorio sea utilizado para lanzar ataques contra el reino.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron nuevos ataques con drones contra infraestructuras petroleras sauditas ubicadas sobre el mar Rojo, luego de anunciar días atrás un cerco marítimo contra Arabia Saudita.

Si bien los grupos proiraníes con base en Irak no se adjudicaron estos últimos ataques, el nuevo episodio confirma que la situación en Medio Oriente continúa siendo altamente inestable pese a la pausa en los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán.