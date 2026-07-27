Tiroteo en un festival de Seattle: tres muertos y cuatro heridos, entre ellos un nene de 2 años

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño de 2 años, durante un tiroteo ocurrido este domingo en el festival gastronómico Bite of Seattle, realizado en el Seattle Center, uno de los principales espacios públicos de la ciudad estadounidense. El ataque provocó escenas de pánico entre los asistentes y una rápida evacuación del predio.

La Policía confirmó la detención de dos sospechosos, aunque por el momento no informó cuál habría sido su participación ni los motivos del ataque. Las víctimas heridas fueron trasladadas al Centro Médico Harborview, donde una mujer de 56 años permanece en estado grave, mientras que el niño de 2 años, un hombre de 23 y una mujer de 39 se encuentran estables. Otra mujer, de 40 años, sufrió lesiones leves.

El tiroteo se produjo alrededor de las 18, cuando miles de personas recorrían los puestos gastronómicos y participaban de las actividades del festival, que se desarrolla en las inmediaciones de la emblemática Aguja Espacial.

Según informó el Departamento de Bomberos de Seattle, dos de las tres víctimas fatales murieron en el lugar. Tras los disparos, un importante operativo de seguridad permitió acordonar la zona mientras los equipos de emergencia asistían a los heridos y evacuaban a los asistentes.

Varios testigos relataron los momentos de desesperación que se vivieron durante el ataque. Faith Adia Hunter contó que acababa de comprar comida cuando escuchó las detonaciones y advirtió que el atacante estaba muy cerca.

"Estábamos justo al lado de él cuando empezó, así que salimos corriendo", relató la joven, quien logró refugiarse junto a otras personas en el cercano Museo Infantil de Seattle.

Otro asistente, Estan Wakonabo, recordó que inicialmente fue empujado por la multitud y luego escuchó los disparos.

"La gente se estaba escondiendo, empujaba, las personas se caían al suelo, los cochecitos de bebé se caían", describió. Posteriormente, aseguró haber visto a varias personas heridas tendidas sobre el suelo.

Las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas fatales y continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El Bite of Seattle se realiza desde 1982 y es uno de los festivales gastronómicos más importantes de la ciudad. De acuerdo con los organizadores, alrededor de 350.000 personas participan habitualmente de sus tres jornadas, que incluyen propuestas culinarias, espectáculos musicales y actividades recreativas.