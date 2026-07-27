El ministro de Economía de Lula trató de “payaso” a Milei y sigue la tensión entre ambos gobiernos

El ministro de Economía de Brasil, Dario Durigan, redobló este lunes las críticas contra Javier Milei y lo calificó de “payaso”, en medio de la creciente tensión diplomática entre ambos países. El funcionario respondió a los ataques que el presidente argentino lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo y sostuvo que la inflación, el riesgo país y el nivel de endeudamiento de Argentina son superiores a los de Brasil.

“El payaso de presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil. Cuando el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho mayor y su inflación es mucho mayor”, afirmó Durigan en declaraciones a Radio Jornal de Pernambuco.

Las declaraciones llegaron después de que Milei participara el sábado del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, donde se refirió a Lula con expresiones como “ladrón” y “presidiario”, además de cuestionar al gobierno brasileño.

Pese al tono de la respuesta, Durigan pidió no sobredimensionar el conflicto y descartó que la economía brasileña atraviese un escenario crítico.

“No debemos seguirles la corriente a quienes dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”, expresó el ministro, aunque reconoció que Brasil todavía enfrenta desafíos económicos, entre ellos el elevado nivel de las tasas de interés, que actualmente se ubican en 14,25% anual.

No obstante, aseguró que el Gobierno de Lula mantiene previsiones optimistas para este año, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una tasa de desempleo cercana al 6%, una inflación interanual del 4,64% y resultados récord en la balanza comercial.

Según Durigan, esos indicadores reflejan la fortaleza de la economía brasileña, incluso en un contexto de creciente confrontación política con la Argentina, principal socio comercial del país vecino.

El canciller brasileño también cuestionó a Milei

Las críticas del ministro de Economía se sumaron a las expresadas horas antes por el canciller Mauro Vieira, quien calificó de “graves e inaceptables” las declaraciones del presidente argentino contra Lula.

“Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable”, sostuvo el jefe de la diplomacia brasileña, aunque aclaró que Brasil continuará apostando al diálogo entre ambos países.

Vieira afirmó que los dichos de Milei fueron “críticas muy agresivas” dirigidas no solo al presidente brasileño, sino también al pueblo, las instituciones y los poderes del Estado, y consideró que constituyeron una injerencia en asuntos internos de Brasil.

El canciller también descartó, por el momento, una medida extrema como el retiro de embajadores, aunque confirmó que el Gobierno brasileño espera explicaciones oficiales de la administración argentina.

“Necesitamos saber por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables”, concluyó.