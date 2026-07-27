Sin votos garantizados, el Gobierno enfrenta un nuevo desafío para aprobar la Ley de Tierras

La Libertad Avanza comenzó la cuenta regresiva para intentar aprobar en el Senado la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero todavía no tiene asegurados los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. A pocos días de la sesión prevista para el jueves 6 de agosto, la interna política en Misiones sumó un nuevo foco de incertidumbre que podría complicar los planes del oficialismo.

Será el quinto intento de llevar el proyecto al recinto, luego de que en la última sesión la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, resolviera pasar a un cuarto intermedio por falta de consenso. En aquella oportunidad, la senadora había aceptado modificaciones propuestas por el PRO, la UCR y otros bloques aliados para acercar posiciones, aunque esas concesiones generaron diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor de la iniciativa.

Con el objetivo de destrabar el conflicto, la semana pasada Bullrich, Sturzenegger y representantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales mantuvieron una reunión en el Senado para definir una versión consensuada del proyecto.

Desde el oficialismo señalaron que los cambios incorporados son mínimos y no alteran el espíritu de la iniciativa, aunque reconocen que el punto más controvertido continúa siendo la modificación de la Ley de Tierras.

Mientras Sturzenegger propone eliminar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, salvo excepciones vinculadas a zonas fronterizas o adquisiciones realizadas por otros Estados, el texto que logró consenso entre los bloques aliados establece que cada provincia mantenga la potestad de fijar sus propias restricciones sobre este tipo de operaciones.

Pese al acuerdo alcanzado sobre el dictamen, en La Libertad Avanza admiten que la aprobación del proyecto sigue sin estar garantizada. Si bien el oficialismo espera recuperar dos votos aliados que estuvieron ausentes en la última sesión —los de la senadora del PRO Andrea Cristina y el correntino Carlos Espínola—, las cuentas continúan siendo ajustadas.

En ese contexto, la situación política en Misiones aparece como un nuevo obstáculo. La ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario provincial Carlos Rovira, luego de diferencias por un supuesto acuerdo electoral entre este último y La Libertad Avanza, generó incertidumbre sobre cómo votarán los representantes misioneros.

Hasta hace pocos días, el oficialismo daba por descontado el respaldo de los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, pero ese escenario cambió con la escalada de la interna provincial.

De acuerdo con fuentes políticas de Misiones, Arce podría alinearse con Rovira y acompañar el proyecto, mientras que Rojas Decut se inclinaría por rechazarlo, una situación que incluso podría derivar en la fractura del bloque que ambos integran en la Cámara alta.

Al mismo tiempo, trascendió que Passalacqua y los intendentes que responden a su conducción política ya transmitieron a sus legisladores el pedido de votar en contra de la iniciativa, como una forma de marcar distancia tanto del Gobierno nacional como del sector liderado por Rovira.

Con ese panorama, el oficialismo afrontará una semana de intensas negociaciones para intentar reunir los apoyos necesarios y convertir en ley uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios dentro de su agenda de desregulación económica.