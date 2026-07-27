El FMI ratificó su apoyo al Gobierno y descartó la necesidad de otorgar un nuevo financiamiento a la Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició este lunes su visita oficial a la Argentina con un fuerte respaldo al programa económico del Gobierno y un mensaje dirigido a los mercados internacionales. La funcionaria aseguró que el organismo "no ve la necesidad de un financiamiento adicional para la Argentina", al considerar que el país atraviesa una etapa de mayor solidez macroeconómica y financiera.

Durante una conferencia de prensa, Georgieva destacó que la Argentina pasó de estar bajo dudas sobre su capacidad para afrontar la deuda a una posición "mucho más sólida", resultado, según afirmó, de la perseverancia en la aplicación del programa económico.

La titular del FMI valoró el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la estabilidad financiera, al remarcar que el país exhibe superávit fiscal y que la suba de precios se redujo desde niveles cercanos al 250% anual hasta alrededor del 30%.

También puso el foco en la acumulación de reservas internacionales, al señalar que el Gobierno superó las metas previstas en el acuerdo con el organismo. En ese marco, sostuvo que "la confianza del mercado ha regresado", algo que, según explicó, se refleja en el acceso al financiamiento por parte de provincias y empresas privadas, así como en las perspectivas de inversión, especialmente en sectores alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

No obstante, Georgieva advirtió que todavía existen desafíos para que la recuperación económica alcance a un mayor número de argentinos. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento actual se concentra principalmente en actividades como el petróleo, el gas, la minería y el agro, y remarcó la necesidad de mejorar el acceso al crédito para las pequeñas empresas y las familias.

"Hay que crear puestos de trabajo y elevar el consumo", afirmó la directora gerente, quien además manifestó su preocupación por el aumento de la informalidad laboral, aunque respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno en materia de mercado de trabajo.

En otro de los anuncios más relevantes, Georgieva despejó las especulaciones sobre una eventual ampliación del programa financiero al asegurar que el FMI no considera necesario otorgar un nuevo préstamo, ya que observa una fuerte determinación oficial para continuar fortaleciendo las reservas.

La funcionaria también se mostró optimista respecto del futuro del país y consideró que la Argentina podría incorporarse al grupo de economías emergentes consolidadas si mantiene el rumbo actual de reformas económicas.

Durante su estadía en Buenos Aires, Georgieva mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el resto del equipo económico. Tras el encuentro, destacó en sus redes sociales la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica, avanzar con las reformas estructurales y generar condiciones para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo.

La visita de la titular del FMI busca ratificar el respaldo institucional al programa económico de Javier Milei y enviar una señal de confianza a los mercados internacionales. Entre los principales ejes que el organismo considera prioritarios figuran la continuidad del equilibrio fiscal, la profundización de la desregulación económica, el desarrollo del mercado de capitales y una nueva Carta Orgánica del Banco Central que fortalezca su independencia y limite el financiamiento monetario del Tesoro.

En paralelo, el Fondo ratificó sus perspectivas para la economía argentina al mantener una proyección de crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, cifras que se ubican por encima del promedio previsto para América Latina y el Caribe.