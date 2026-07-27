Anunciaron las fechas de agosto para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos

La Municipalidad informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos correspondientes al mes de agosto de 2026. Se trata de la capacitación obligatoria para obtener el Carnet Único de Manipulador de Alimentos, requisito indispensable para quienes desarrollan actividades vinculadas con la elaboración, transporte, almacenamiento o comercialización de alimentos.

Como es habitual, las capacitaciones se dictarán bajo la modalidad de una jornada intensiva, con la posibilidad de elegir entre turno mañana o turno tarde. Quienes opten por el horario matutino deberán asistir el martes 4 de agosto, de 8:00 a 15:00, mientras que el turno vespertino se desarrollará el martes 25, de 13:30 a 20:30. En ambos casos, las clases tendrán lugar en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660.

La inscripción debe realizarse de manera online a través del sitio web de ASSAL (www.assal.gov.ar). Para completar el trámite, las personas interesadas deberán ingresar a la sección "Carnet de Manipulación de Alimentos", seleccionar la opción "Próximas capacitaciones", buscar la sede de Santo Tomé, marcar "Inscripción" e ingresar una dirección de correo electrónico. Luego deberán revisar su casilla de e-mail para confirmar el registro.

La capacitación es gratuita y cuenta con cupos limitados, aunque el carnet posee posteriormente un costo de expedición.

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 342 4067177 o telefónicamente al 4748329, interno 133.