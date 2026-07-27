Tragedia en Santa Fe: un nene de 4 años murió durante el incendio de una vivienda

Un niño de 4 años murió este lunes como consecuencia del incendio que afectó una vivienda ubicada sobre calle Regis Martínez al 3700, en barrio Schneider, en la ciudad de Santa Fe. Su hermano, de 11 años, logró escapar del inmueble y fue asistido por personal del servicio de emergencias 107.

El siniestro generó un importante despliegue de Bomberos Zapadores, personal policial y servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas. Mientras el menor de 11 años ya había sido rescatado, el niño más pequeño permanecía en el interior.

Según la información difundida desde el lugar, una vez controlado el incendio, Bomberos Zapadores realizaron las tareas de enfriamiento y los primeros peritajes para intentar establecer cómo se inició el fuego.

En tanto, la Policía preservó la escena mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a determinar las causas del incendio.

La tragedia provocó una profunda conmoción entre los vecinos de barrio Schneider, que siguieron de cerca el operativo desplegado en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál fue el origen del incendio, por lo que la investigación permanece en curso.