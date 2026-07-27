"Lo siento por no haberles podido traer otra copa": el conmovedor mensaje de Scaloni a una semana de la final

Lionel Scaloni rompió el silencio este domingo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, a una semana de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El entrenador pidió disculpas por no haber podido conquistar un nuevo título, destacó la entrega del plantel y agradeció las muestras de cariño que recibió durante los últimos días en Pujato, su ciudad natal.

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", escribió el técnico en una extensa publicación de Instagram, donde explicó que, pese a no ser habitual usuario de las redes sociales, sintió la necesidad de dirigirse a los hinchas.

Scaloni aseguró que el recorrido de la selección no debe medirse únicamente por el resultado de la final y reivindicó el compromiso mostrado por sus futbolistas durante todo el torneo. "Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores: el esfuerzo, las ganas, el querer, el 'yo puedo', el no bajar los brazos aunque todo se ponga cuesta arriba", expresó.

El entrenador también resaltó la fortaleza del equipo para sobreponerse a las críticas y a los momentos adversos. "El aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo", afirmó.

En el tramo final del mensaje, Scaloni dedicó palabras de agradecimiento a los jugadores, su cuerpo técnico, el personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a todas las personas que colaboran de manera silenciosa con el seleccionado. "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido", escribió.

La publicación concluyó con una posdata que volvió a reflejar el vínculo que mantiene con los argentinos: "Quien tiene un amigo argentino tiene un tesoro".

El mensaje llegó pocas horas después de que se conociera que el entrenador dejó la casa de sus padres en Pujato, donde permaneció varios días tras la final del Mundial. Durante su estadía, cientos de vecinos y fanáticos se acercaron para expresarle su apoyo, pedirle autógrafos y entregarle regalos. Incluso, en la puerta de la vivienda apareció un cartel escrito a mano con el mensaje: "¡Leo ya se fue anoche! Gracias por tanto cariño".

Ahora, el técnico emprenderá el regreso a Mallorca, España, donde reside junto a su esposa, Elisa Montero, y sus hijos.

Tras la caída frente a España, Scaloni había asegurado que cumplirá el contrato que lo vincula con la selección argentina hasta fin de año, aunque evitó confirmar si continuará en el cargo después de diciembre. "Lo más importante es la Argentina y la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no", sostuvo tras la final.