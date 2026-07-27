El Socialismo celebró sus 130 años en Rosario, con la mira puesta en 2027

Para celebrar sus 130 años de vida, el Partido Socialista convocó a un almuerzo multitudinario en la ciudad de Rosario, adonde llegaron más de 5 mil militantes, dirigentes y simpatizantes de toda la provincia de Santa Fe y de otros puntos del país. Una vez más, se escuchó un discurso de unidad que expresó gran preocupación por la realidad nacional y fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, a la vez que un renovado compromiso para seguir fortaleciendo el Frente Unidos de cara al proceso electoral del año próximo.

El secretario general del PS santafesino, Joaquín Blanco, sostuvo que “la Argentina necesita superar a Milei pero sin volver atrás ni apelar a fórmulas que ya fracasaron. En estos tiempos en que muchos quieren convencernos de que la política es una mala palabra, les decimos que hay una política que sirve. El Partido Socialista es esa política, la política que sana con centros de salud y hospitales que funcionan, la política que soluciona los problemas de la gente con transporte, educación y seguridad, también de los comerciantes, las pymes, los productores y los que todos los días sostienen esta provincia”, afirmó. En referencia a Rosario, reconoció que la ciudad “respira otro aire después de años de violencia”, pero advirtió que “necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años”, e inquirió: “¿De dónde van a surgir si no es de la planificación, de la sensibilidad y de la capacidad de gestionar del socialismo?”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, celebró la convocatoria y reconoció a “los hombres y mujeres que hace 130 años, sin poder y sin recursos, pero con ideales, valentía y organización pensaron una Argentina más justa. Esa llama está viva y está plasmada hoy en las miles y miles de personas que estamos aquí compartiendo este cumpleaños. El Partido Socialista no llegó a la política para acompañar los cambios; llegó para empujarlos”, aseveró la legisladora. “Ahora nos tocan momentos distintos. Necesitamos un Estado inteligente que cuide, que llegue, que produzca con calidad y tecnología. Y los líderes sean inspiración para que genere de las raíces, el tronco y esos nuevos frutos que son todos los jóvenes, la esencia con la cual construimos este presente y vamos a construir el futuro. El 2027 tiene alma y corazón socialistas”, sostuvo García.

A su turno, el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, destacó “el clima de alegría, emoción y fortaleza” del encuentro. “Nos juntamos para sentirnos más fuertes y acompañados, para escucharnos, conocernos, sumar a otros y seguir creciendo. Esa es la fortaleza del socialismo: escuchar mucho, mirar lejos y construir cerca”, dijo.

En tanto, Varinia Drisun, secretaria general adjunta del PS, enfatizó que “a 130 años de su nacimiento, las ideas socialistas siguen vigentes: la lucha por la igualdad, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen, la solidaridad, la transparencia y la participación. Con esos valores y el trabajo conjunto de todos los socialistas tenemos que ser protagonistas de una Argentina que deje atrás las políticas de Milei”.

Mónica Fein, presidenta del PS a nivel nacional, hizo un llamado a “construir un proyecto nacional con amor, solidaridad y la mano extendida a quien lo necesita”, y en los mismos términos, el diputado nacional Esteban Paulón convocó a los presentes a “decirle a la Argentina que hay una alternativa a Milei y que el socialismo va a dar pelea en 2027 en cada provincia”.

Previamente, se habían dirigido al público Susana Rueda, ministra de Cultura de Santa Fe; Lionella Cattalini, diputada provincial; y Federico Lifschitz, concejal de la ciudad de Rosario. El diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti no pudo asistir, por lo que envió un saludo que fue leído durante el encuentro.

En tanto, estuvieron presentes Juan Carlos Zabalza; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los secretarios de Derechos Humanos, Emilio Jatón; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; de Proyectos Especiales, José Garibay; de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el diputado nacional Pablo Farías; los diputados provinciales Rubén Galassi, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; Recreo, Omar Colombo; Sunchales, Pablo Pinotti; Alvear, Carlos Pighin; Las Toscas, Iván Sánchez; San José de la Esquina, Ezequiel Ruani; presidentes comunales, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia.