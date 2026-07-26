Milei redobló sus críticas a Brasil y aseguró que financió una "campaña antiargentina"

El presidente Javier Milei volvió este domingo a cuestionar al gobierno de Brasil y aseguró que financió una supuesta "campaña antiargentina", en medio de la creciente tensión diplomática entre ambos países. Sus declaraciones se produjeron horas después de que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Durante una entrevista brindada en el predio de la Exposición Rural de Palermo, Milei vinculó las críticas que recibe su gobierno con su alineamiento internacional y afirmó que Brasil aportó recursos para una campaña en contra de la Argentina.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil", sostuvo el mandatario, quien además afirmó que dirigentes y asesores brasileños tuvieron participación en la campaña presidencial argentina de 2023.

En la misma entrevista, Milei defendió su política exterior y destacó su alianza con Estados Unidos e Israel, al asegurar que la Argentina se convirtió en "un faro de la libertad". Según planteó, las críticas hacia su gestión responden a que su modelo económico "está cambiando el mundo" y cuestionando políticas que, según su visión, favorecen un mayor rol del Estado.

El Presidente también volvió a referirse a la situación judicial del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Señaló que no pudo visitarlo durante su paso por Brasil y reiteró que considera que está "injustamente preso".

Además, contrastó esa situación con la visita que el presidente Lula realizó meses atrás a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario, y sostuvo que "a mí no me dejaron visitar a mi amigo".

Milei también afirmó que la supuesta campaña en contra de su gobierno habría contado, según sus declaraciones, con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos, a cuyos sectores políticos responsabilizó por intentar desacreditar el modelo económico que impulsa su administración.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de fuerte tensión bilateral. Este domingo, el gobierno brasileño resolvió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de que Milei calificara a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" durante un acto político realizado en Brasil en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

La decisión del gobierno de Lula profundizó el conflicto diplomático entre ambos países, cuyo vínculo ya atravesaba un período de tensión pese a que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina.