Pausa en la guerra: Estados Unidos e Irán suspenden los ataques y apuestan a la vía diplomática

Estados Unidos e Irán atraviesan una tensa pausa en el conflicto luego de dos noches consecutivas sin ataques entre ambas partes. La interrupción de las operaciones militares abrió una nueva expectativa para retomar las negociaciones diplomáticas, aunque el escenario continúa siendo frágil y marcado por la desconfianza.

Desde Washington aseguraron que el presidente Donald Trump decidió dar "un poco de margen" a las conversaciones con Teherán, mientras que Irán confirmó que suspendió temporalmente sus bombardeos en respuesta al cese de los ataques estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que la administración norteamericana busca abrir una instancia de diálogo sin renunciar a la posibilidad de volver a la ofensiva. "Trump está dando algo de espacio a las conversaciones", sostuvo, aunque aclaró que el país continúa preparado para actuar militarmente y mantiene recursos desplegados en la región.

Del lado iraní, el portavoz militar Mohamad Akraminia explicó que la decisión de interrumpir los bombardeos respondió a la suspensión de los ataques estadounidenses. "Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", señaló.

No obstante, el funcionario advirtió que si Estados Unidos reanuda los ataques, especialmente mediante operaciones aéreas, el conflicto volverá a intensificarse.

La pausa se produce luego de que las hostilidades resurgieran en las últimas semanas alrededor del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Pese al alto el fuego alcanzado en abril y al protocolo firmado en junio para avanzar hacia una paz duradera, las tensiones volvieron a escalar y provocaron nuevos enfrentamientos.

Según la información difundida, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras la reanudación de las hostilidades y, en las últimas 24 horas, seis embarcaciones que intentaron atravesarlo fueron detenidas, de acuerdo con la televisión estatal iraní.

Mientras tanto, distintos medios estadounidenses señalaron que las operaciones militares permanecen en pausa. CNN informó, citando una fuente del Pentágono, que la campaña contra Irán quedó momentáneamente suspendida, mientras que The New York Times publicó que los planes para intensificar la ofensiva fueron congelados parcialmente debido a la disminución de municiones y al riesgo de una mayor expansión del conflicto.

Sin embargo, el embajador Mike Waltz rechazó esa versión y aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses "tienen todo lo que necesitan" para continuar las operaciones si fuera necesario. Además, cuestionó las filtraciones sobre la situación militar y sostuvo que quienes difundieron esa información "merecen estar en la cárcel"