Kicillof cruzó a Milei por sus dichos sobre Brasil y advirtió por el impacto en la relación bilateral

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este domingo las declaraciones del presidente Javier Milei sobre Brasil y advirtió que ese tipo de expresiones pueden afectar la relación bilateral con el principal socio comercial de la Argentina. Además, afirmó que los dichos del mandatario nacional "nos hacen pasar vergüenza" y ponen en riesgo intereses económicos del país.

Kicillof también reveló que se comunicó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, para transmitirle su posición en representación del Partido Justicialista bonaerense. Según expresó, durante esa conversación le manifestó: "No en nuestro nombre, Milei".

El mandatario provincial sostuvo que desde la provincia de Buenos Aires existe "respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos" y consideró que el Presidente "ofendió al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo" con sus declaraciones.

Asimismo, afirmó que Milei "nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos" y cuestionó su política exterior al señalar que "no comprende el papel que desempeña".

En ese marco, Kicillof sostuvo que el jefe de Estado "quiere convertirse en el 'che pibe' de Trump y Netanyahu, atacando y agrediendo a todos los que le hacen frente a la ultraderecha internacional".

El gobernador también hizo referencia al contacto que mantuvo con el canciller de Brasil, Mauro Vieira. Según explicó, la comunicación se realizó en representación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que le transmitió su desacuerdo con la postura del Gobierno nacional.

Finalmente, advirtió que la actitud del Presidente "es poco inteligente, es mala y es riesgosa", al considerar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. En ese sentido, sostuvo que ese tipo de acciones "pone en riesgo fuentes de trabajo, inversiones e intereses colectivos del pueblo argentino", al tiempo que vinculó la postura del mandatario con su respaldo al dirigente brasileño Flávio Bolsonaro.