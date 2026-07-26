Colón volvió a decepcionar y perdió como local ante Chaco For Ever

Por Santotomealdía

Colón sufrió este domingo una dura derrota al caer 1 a 0 frente a Chaco For Ever en el estadio Brigadier López, por la 22ª fecha de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán volvió a mostrar un rendimiento muy por debajo de lo esperado y dejó escapar una buena oportunidad para acercarse a los primeros puestos de la Zona B.

El único gol del encuentro lo convirtió Enzo Gaggi, a los 23 minutos del primer tiempo, tras un rápido contragolpe. A partir de allí, el conjunto santafesino monopolizó la pelota, pero nunca encontró los caminos para vulnerar el orden defensivo del conjunto chaqueño, que incluso dispuso de situaciones para aumentar la ventaja.

En el inicio del encuentro, Colón intentó asumir el protagonismo. Los primeros avances llegaron por el sector derecho con las proyecciones de Marcio y Peinipil, mientras que Bonansea comenzaba a inquietar en el área rival dentro de un trámite parejo.

Sin embargo, cuando el Sabalero insinuaba ser algo más que su rival, Chaco For Ever golpeó en su primera llegada. A los 23 minutos, una rápida salida de contra encontró mal parado al conjunto rojinegro y Enzo Gaggi definió para establecer el 1 a 0.

El impacto del gol fue evidente. Medrán intentó modificar el funcionamiento con un retoque táctico, intercambiando las posiciones de Julián Marcioni y Franco García, pero el equipo nunca logró reaccionar. Con el correr de los minutos, Colón perdió claridad y profundidad, mientras que la visita se mostró cómoda, cerró todos los espacios y manejó el desarrollo del partido.

El segundo tiempo comenzó con los ingresos de Facundo Castet e Ignacio Lago, buscando darle mayor peso ofensivo al equipo local. Colón adelantó sus líneas y se instaló más cerca del arco rival, aunque sus aproximaciones carecieron de precisión y no alcanzaron para comprometer seriamente a la defensa chaqueña.

Con el correr de los minutos, el equipo de Medrán fue empujando cada vez más por obligación que por juego. Chaco For Ever, lejos de limitarse únicamente a defender, aprovechó los espacios que dejó el local y estuvo muy cerca de liquidar el encuentro con otra intervención de Gaggi que pasó muy cerca del arco.

El entrenador rojinegro continuó moviendo el banco con los ingresos de Garate, Agustín Toledo y Conrado Ibarra, pero Colón siguió atacando con más voluntad que ideas, abusando de las acciones individuales y sin encontrar variantes para romper el sólido planteo defensivo del conjunto dirigido por Daniel Cravero.

En los minutos finales, el Sabalero empujó a puro ímpetu, aunque sin generar situaciones claras para alcanzar el empate. Chaco For Ever resistió con orden hasta el pitazo final y se llevó tres puntos de enorme valor.

La derrota significó el fin del invicto de Colón como local y un nuevo golpe para un equipo que, después de la caída frente a Ferro, necesitaba recuperarse para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos, pero volvió a dejar una imagen preocupante.