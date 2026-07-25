Por Santotomealdía

El concejal justicialista Rodrigo Alvizo denunció que camiones atmosféricos descargan desechos sin tratamiento directamente al río desde la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de nuestra ciudad. A raíz de esa situación, anunció que presentará una denuncia ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) y solicitará la intervención del Ministerio de Ambiente para que ambos organismos investiguen lo ocurrido.

La advertencia inicial del legislador fue realizada a través de un video difundido en sus redes sociales, donde el edil sostuvo que la situación fue advertida a partir de reclamos de vecinos y aseguró que, tras recorrer el lugar junto a su equipo, comprobaron que camiones atmosféricos descargan líquidos por una compuerta de la planta municipal y que esos desechos terminan directamente en el río.

"Hace días que pasa esto y nadie explica por qué", expresó Alvizo al inicio de la grabación. Luego agregó: "Estamos acá en la planta de tratamiento. Hace días que los vecinos nos vienen diciendo que los camiones atmosféricos vienen tirando los desechos directamente sin tratamiento al río".

En la publicación que acompaña el video, el concejal afirmó que recibieron denuncias de vecinos del sector, que se hicieron presentes en el lugar y que pudieron constatar las descargas. Además, sostuvo que también les informaron que por ese mismo sector se estarían realizando descargas de líquidos cloacales, una situación que, según expresó, "debe ser esclarecida de manera urgente".

Frente a este escenario, Alvizo anunció que impulsará una denuncia ante el ENRESS y solicitará la intervención del Ministerio de Ambiente para que investiguen el origen de las descargas, determinen si existe contaminación y adopten las medidas que correspondan.

"Necesitamos que se investigue qué está pasando y que se les dé una respuesta a los vecinos", afirmó el edil. En el mismo sentido, agregó: "Ahora hace falta investigar, decir la verdad y resolver este problema cuanto antes".

En el texto publicado en sus redes sociales, Alvizo también manifestó que "no podemos naturalizar una situación como esta" y sostuvo que los santotomesinos merecen conocer qué está ocurriendo y recibir respuestas de las autoridades.

Al momento de la publicación de esta nota, no se había informado oficialmente una respuesta del Municipio respecto de la denuncia formulada por el concejal.