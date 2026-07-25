Allanamientos por microtráfico en Adelina Centro: detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína

Por Santotomealdía



Dos personas fueron detenidas y se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa durante dos allanamientos realizados en el barrio Adelina Centro de nuestra ciudad, en el marco de una investigación por microtráfico que también incluyó procedimientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los operativos fueron solicitados por el fiscal Arturo Haidar, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General, y estuvieron a cargo de personal de la División Microtráfico del Departamento Operativo de Investigaciones – Región I de la Policía de Investigaciones (PDI).

En nuestra ciudad, los allanamientos se concretaron en dos viviendas ubicadas sobre Batalla de San Lorenzo al 4800, donde fueron detenidos un hombre de 46 años y una mujer de 21.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 140 envoltorios de nylon con 32 gramos de cocaína, un envoltorio con 1,8 gramos de marihuana, una réplica de arma de fuego, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión con vestigios de cocaína y 106.900 pesos en efectivo.

De acuerdo con el comunicado oficial, los operativos formaron parte de una misma investigación que también derivó en tres allanamientos en el barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe. En esos procedimientos fueron detenidos un hombre de 43 años y una mujer de 39, además del secuestro de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, cámaras de videovigilancia, una caja fuerte y dinero en efectivo.

En total, la investigación permitió la detención de cuatro personas y el secuestro de estupefacientes y otros elementos considerados de interés para la causa, que continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.