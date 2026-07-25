Franco Colapinto partirá desde el 13° puesto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que volvió a mostrar un rendimiento parejo con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, aunque ninguno de los dos logró avanzar a la tercera tanda.

El argentino completó una jornada sólida, pero el rendimiento del Alpine no alcanzó para pelear por un lugar entre los diez mejores. En la Q1, Colapinto marcó un tiempo de 1:19.771, quedando apenas 30 milésimas por detrás de Gasly, quien avanzó a la Q2 con un registro de 1:19.741.

Ya en la segunda tanda clasificatoria, la historia volvió a repetirse. En el primer intento, Gasly registró 1:20.252, mientras que Colapinto quedó apenas 14 milésimas por detrás con 1:20.266. En la vuelta definitiva, el francés volvió a imponerse y terminó 12° con un tiempo de 1:18.844, mientras que el piloto argentino se ubicó 13° con 1:19.027, a solo 183 milésimas de su compañero y a 388 milésimas del corte para ingresar a la Q3, marcado por Nico Hülkenberg.

Tras la clasificación, Colapinto reconoció que quedó con sensaciones encontradas y apuntó a un inconveniente con la preparación de los neumáticos. "La qualy es un poco lo que había. Con lo único que estoy un poco frustrado es con la preparación de las gomas. Salieron muy frías y no tenía nada de grip en el primer sector. Perdí mucho tiempo en las curvas 1 y 2, y después, aunque hice un buen segundo y tercer sector, no pude recuperarlo. Una pena, esperemos estar mejor mañana", explicó el argentino.

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), quien sorprendió con una vuelta de 1:17.219. Debido a las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, la primera fila estará integrada por Norris y Charles Leclerc, mientras que Oscar Piastri partirá desde el tercer lugar.

La carrera del Gran Premio de Hungría, pactada a 70 vueltas, se disputará este domingo desde las 10 (hora argentina). Será además la última competencia antes del receso de verano de la Fórmula 1, que retomará su calendario a fines de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.