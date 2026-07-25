Messi reapareció tras la final del Mundial y sorprendió en un partido de la Primera C

Lionel Messi reapareció públicamente este sábado por primera vez desde la final del Mundial 2026 y lo hizo en un escenario muy distinto al de las grandes competencias internacionales. El capitán de la selección argentina asistió a un partido de la Primera C para acompañar a Leones FC, el club de su familia, que recibió a Central Córdoba de Rosario por la 21ª fecha del campeonato.

El astro rosarino, de 39 años, fue visto en una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde Leones hace de local, acompañado por su hijo Mateo. Vestido con un abrigo negro, capucha y mate en mano, siguió atentamente el encuentro, mientras su presencia fue registrada por las cámaras de la transmisión oficial.

La aparición marcó el regreso de Messi a la escena pública luego de la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium. Tras aquel partido, el capitán argentino abandonó el campo sin realizar declaraciones y no regresó junto al resto del plantel, sino que volvió días después a Rosario en un vuelo privado junto a su familia.

Desde entonces permaneció en su casa de Funes, donde transitó el descanso posterior a la Copa del Mundo, sin participar de actividades públicas hasta este fin de semana.

El club que recibió la visita del capitán argentino tiene un fuerte vínculo con la familia Messi. Leones FC, que esta temporada comenzó a competir en la Primera C, es presidido por Matías Messi, uno de los hermanos mayores del futbolista. Además, su hermana María Sol y su sobrino Tomás Matías integran la comisión directiva de la institución.

En lo deportivo, Leones llegaba al compromiso ubicado en el tercer puesto de la Zona B, con 29 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, a siete unidades del líder Cañuelas, aunque con un partido menos.

El encuentro también dejó una curiosidad, ya que Central Córdoba de Rosario presentó como titular al mediocampista Joaquín Messi, quien lució la camiseta número 10. Pese a compartir apellido con Lionel, el futbolista no tiene ningún parentesco con el capitán argentino y desarrolló su carrera en las inferiores de Newell's Old Boys antes de pasar por Estudiantes de Río Cuarto y llegar al conjunto rosarino.