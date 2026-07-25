Colón va por la recuperación ante Chaco For Ever

Colón volverá a presentarse este domingo en el estadio Brigadier López con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional. Desde las 15.30, el equipo de Ezequiel Medrán recibirá a Chaco For Ever, último en la tabla y comprometido con el descenso, en un encuentro correspondiente a la 22ª fecha del campeonato. El árbitro será Javier Delbarba y el partido se podrá ver por LPF Play.

El Sabalero llegará a este compromiso luego de la derrota por 2 a 0 frente a Ferro en Caballito, resultado que lo dejó con la necesidad de recuperarse rápidamente para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

Para este partido, Medrán tendrá un cambio confirmado y una duda importante. La modificación obligada será el ingreso de Gabriel Risso Patrón, quien reemplazará al suspendido Leandro Allende, ausente por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

La principal incógnita pasa por la presencia de Ignacio Lago, figura y goleador de Colón en la temporada. El atacante sufrió una infección en la mano izquierda y su participación dependerá de la evolución física durante las próximas horas. Aunque desde el cuerpo médico recomiendan reposo para completar la recuperación, el propio futbolista manifestó su intención de estar presente.

En caso de que Lago no pueda jugar, el principal candidato para ocupar su lugar sería "Wachi" García, uno de los refuerzos incorporados en este mercado y una de las alternativas ofensivas que maneja el entrenador.

Otra de las dudas aparece en la zaga central. Federico Rasmussen tiene su lugar asegurado, mientras que Medrán deberá definir si mantiene como titular al paraguayo Sebastián Olmedo o si devuelve al equipo a Pier Barrios, ya recuperado de su lesión y disponible tras completar una semana normal de entrenamientos.

Del otro lado estará un Chaco For Ever que atraviesa un momento complicado. El conjunto chaqueño ocupa el último puesto de la categoría, con apenas 16 puntos, y pelea por salir de la zona de descenso. Sin embargo, desde la llegada de Daniel "Chango" Cravero al banco de suplentes mostró una leve mejoría y buscará aprovechar la presión que tendrá Colón para intentar sorprender en Santa Fe.

El propio Cravero adelantó que la estrategia será cerrar espacios, jugar con la necesidad del rival y apostar al contragolpe, una fórmula con la que intentará rescatar un resultado positivo en el Brigadier López.

Para Colón, el encuentro representa una oportunidad importante dentro de un calendario que, en los papeles, aparece favorable. Después de enfrentar a Chaco For Ever, el Sabalero deberá visitar a Acassuso y luego recibirá a San Telmo, otros equipos que también luchan por la permanencia.

Con ese panorama, el equipo santafesino sabe que solo le sirve ganar para seguir prendido en la pelea por el campeonato y no perderle pisada a los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla.