Brasil autorizó la venta de gas pimienta para que las mujeres puedan defenderse

Brasil autorizó por primera vez la venta de gas pimienta para mujeres mayores de 18 años, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgara una ley que flexibiliza el acceso a este tipo de aerosol de defensa personal. Hasta ahora, su uso y comercialización estaban reservados exclusivamente para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

La norma fue publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión y permite que las mujeres adultas puedan comprar y portar gas pimienta con el objetivo de contar con una herramienta para protegerse ante situaciones de riesgo.

No obstante, Lula decidió vetar el artículo que habilitaba la compra del aerosol a adolescentes de entre 16 y 18 años, aun cuando contaran con autorización de sus padres.

El Gobierno brasileño explicó que esa decisión respondió a una recomendación del Ministerio de las Mujeres y de otros organismos oficiales, que consideraron que permitir el acceso al dispositivo a menores de edad resultaba incompatible con el principio de protección integral de niños y adolescentes establecido por la legislación del país.

Además, el mandatario eliminó del texto original varios puntos que preveían multas y sanciones administrativas para las usuarias, así como la obligación de denunciar la pérdida del dispositivo dentro de un plazo de 72 horas. También fueron vetadas modificaciones vinculadas al Estatuto del Desarme que formaban parte del proyecto aprobado por el Congreso.

Hasta la entrada en vigencia de esta ley, la venta y el uso del gas pimienta estaban restringidos a los cuerpos de seguridad del Estado. El aerosol, elaborado con extractos vegetales, provoca irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias, y es utilizado en distintos países tanto para defensa personal como para el control de disturbios.

Con esta modificación, Brasil se incorpora al grupo de países que permiten el acceso al gas pimienta para la protección individual, aunque manteniendo restricciones para los menores de edad.