La crecida del río Uruguay obligó a evacuar familias y cerrar la Garganta del Diablo en Misiones

Ante la crecida del río Uruguay y un pronóstico que anticipa lluvias intensas durante los próximos meses, el Gobierno de Misiones activó el Plan Provincial de Emergencia, que incluye medidas preventivas, evacuaciones y un monitoreo permanente de la situación. Hasta el momento, 41 familias debieron abandonar sus hogares y también se dispuso el cierre preventivo de la Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú.

La decisión fue tomada por el gobernador Hugo Passalacqua, quien convocó al Comité Provincial de Emergencia, integrado por organismos provinciales, fuerzas federales, la Policía de Misiones, Bomberos y distintas áreas del Estado. El objetivo es coordinar la asistencia a la población y minimizar el impacto de posibles inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos.

Entre las acciones implementadas se encuentran la preparación de centros de evacuación, la limpieza de desagües y alcantarillas, la poda preventiva de árboles y el seguimiento constante de las condiciones meteorológicas, especialmente en las localidades ubicadas sobre las costas de los ríos. Además, continúan las capacitaciones para equipos de respuesta y docentes que podrían intervenir en tareas de asistencia.

En el Parque Nacional Iguazú, el caudal del río registró un pico de 7.900 metros cúbicos por segundo durante la mañana del viernes. Aunque hacia el mediodía comenzó a descender, las autoridades resolvieron cerrar el Circuito Garganta del Diablo y suspender las excursiones náuticas por razones de seguridad.

No obstante, los circuitos Superior, Inferior y el Sendero Verde permanecen habilitados para los visitantes. Del lado brasileño, en tanto, continúan abiertos la pasarela hacia la Garganta del Diablo y la Trilha das Cataratas. Las autoridades informaron que seguirán evaluando la evolución del río para determinar cuándo podrán reabrirse los sectores afectados.

La crecida también impactó sobre el río Uruguay, donde el aumento del caudal obligó a interrumpir el servicio de balsas entre Alvear e Itaquí, en la frontera con Brasil. Según se informó, el nivel del agua aumenta a un ritmo de 10 centímetros por hora, impulsado por las intensas lluvias registradas en el sur brasileño y por la apertura de compuertas de la Central Hidroeléctrica de Chapecó.

En Santo Tomé, el río alcanzó los 9,54 metros y la Prefectura Naval Argentina advirtió que podría llegar a 11 metros durante el fin de semana. Ante este escenario, se emitió una alerta preventiva y se reforzó el contacto con los barrios más expuestos para organizar eventuales evacuaciones.

De acuerdo con las autoridades, el estado de alerta total se declara cuando el río supera los 11,40 metros, mientras que las evacuaciones masivas comienzan al alcanzar los 12,50 metros. A esto se suma que en los últimos días se registraron precipitaciones cercanas a 200 milímetros en distintos puntos de la provincia, lo que agrava el panorama.

La situación más crítica se vive en El Soberbio, donde el río llegó a 15 metros de altura y obligó a evacuar a 41 familias, integradas por unas 100 personas. Parte de los afectados fueron alojados en centros de evacuación, mientras que otros se trasladaron a viviendas de familiares y amigos.

El intendente Ricardo Leiva explicó que, aunque el nivel del río comenzó a bajar, el regreso a los hogares no será inmediato debido a que el pronóstico anticipa nuevas lluvias para la próxima semana. "Podríamos volver a enfrentar los mismos inconvenientes", advirtió.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el fenómeno climático podría extenderse hasta el otoño del próximo año, con mayores acumulados de precipitaciones previstos para octubre, noviembre y diciembre. Además, recordaron que cerca del 80% de las crecidas del río Uruguay depende de las lluvias registradas en el sur de Brasil, por lo que el seguimiento de las condiciones meteorológicas en ese país resulta clave para anticipar la evolución del caudal.

En ese contexto, la provincia mantiene activo el operativo de prevención y asistencia, mientras organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial alertan sobre una mayor probabilidad de eventos climáticos extremos, entre ellos lluvias torrenciales, olas de calor y sequías.